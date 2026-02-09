Los expedientes por los que la Fiscalía imputará a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Desde noviembre de 2024, Roa ha salido a dar explicación públicas sobre los escándalos de presunta corrupción en los que ha resultado salpicado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ricardo Roa Barragán, cabeza de la firma Ecopetrol y quien fuera gerente de la campaña que llevó al presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño, está a un paso de darle la justicia. En la tarde del 9 de febrero, la Fiscalía radicó dos solicitudes de audiencias de imputación en su contra, una por el delito de violación de topes electorales y otra por tráfico de influencias.

El hombre que revisó cada centavo que se movió en la campaña presidencial de Petro en 2022 y que ahora está al frente de la petrolera estatal, tendrá que sustentar en...