Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los filtros que complicarían la propuesta de De la Espriella para fumigar cultivos de coca

El presidente electo aseguró que en su mandato no usará glifosato, que fue restringido por la Corte Constitucional desde 2017. Juristas y expertos aseguran que puede ser una propuesta populista que no podría materializarse tal cual como la propuso en campaña: con drones y usando un “bioherbicida”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jhordan C. Rodríguez y David Escobar Moreno
25 de junio de 2026 - 12:07 p. m.
De la Espriella plantea retornar a la aspersión, las cuales están suspendidas desde 2015. / Jonathan Bejarano
De la Espriella plantea retornar a la aspersión, las cuales están suspendidas desde 2015. / Jonathan Bejarano
Foto: Archivo Particular

El próximo 7 de agosto, Abelardo de la Espriella se posesionará como presidente de Colombia hasta 2030. La campaña que lo llevó a ganar en las urnas el pasado 21 de junio se centró en gran parte en el enfoque de seguridad que tendría su mandato, resaltando la mano dura contra los grupos armados y el crimen organizado, así como la lucha contra el narcotráfico. De hecho, sobre ese último punto fue claro en que traería de regreso la fumigación de cultivos de uso ilícito. Aunque dijo que no lo haría con glifosato, que fue restringido por la Corte...

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Glifosato

asperción aéra coca

cultivos de uso ilícito en Colombia

Cultivos de coca en Colombia

Abelardo de la Espriella coca fumigación

 

Fcardona(28018)Hace 16 minutos
Hay que corregir el inicio del artículo “El presidente electo aseguró que en su mandato NO usará glifosato”
cesarc655(66636)Hace 24 minutos
Nos meten en unas discusiones cuando quienes llegan al gobierno son del entorno de narcos, de paramilitares, de empresarios y delincuentes que se nutren del dinero que produce el negocio de la cocaína. Afectaran zonas que no están bajo su control.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.