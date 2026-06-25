Los filtros que complicarían la propuesta de De la Espriella para fumigar cultivos de coca

De la Espriella plantea retornar a la aspersión, las cuales están suspendidas desde 2015. / Jonathan Bejarano Foto: Archivo Particular

El próximo 7 de agosto, Abelardo de la Espriella se posesionará como presidente de Colombia hasta 2030. La campaña que lo llevó a ganar en las urnas el pasado 21 de junio se centró en gran parte en el enfoque de seguridad que tendría su mandato, resaltando la mano dura contra los grupos armados y el crimen organizado, así como la lucha contra el narcotráfico. De hecho, sobre ese último punto fue claro en que traería de regreso la fumigación de cultivos de uso ilícito. Aunque dijo que no lo haría con glifosato, que fue restringido por la Corte...