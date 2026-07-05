“Los gobernantes deben adaptarse a la Constitución, no al revés”: rector del Externado

El congreso se adelantará entre el 6 y el 10 de julio en la universidad Externado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Por qué sigue siendo relevante hablar de derecho constitucional en un mundo cada vez más polarizado?

El mundo creó hace ya casi 50 años la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Es una asociación que ha buscado extenderse a más de 74 países países para defender la Constitución como soporte de los Estados de derecho de manera tal que se puedan enfrentar todas las tentaciones de extremismos en las sociedades y, a su vez, asumir la defensa de los desafíos, asumir la forma de resolver estos retos como los que hoy tenemos con...