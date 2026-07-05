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“Los gobernantes deben adaptarse a la Constitución, no al revés”: rector del Externado

Si en Estados Unidos, Canadá y México están las mejores selecciones de fútbol en el Mundial, esta semana, en Bogotá, van a estar los mejores constitucionalistas. El evento que los convoca es el Congreso Mundial de Derecho Constitucional que tendrá lugar en la Universidad del Externado. Su rector, Hernando Parra, habló con El Espectador sobre la importancia de este encuentro, que coincide con los 35 años de la Constitución Política de Colombia.

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Redacción Judicial
06 de julio de 2026 - 01:05 a. m.
El congreso se adelantará entre el 6 y el 10 de julio en la universidad Externado.
El congreso se adelantará entre el 6 y el 10 de julio en la universidad Externado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Por qué sigue siendo relevante hablar de derecho constitucional en un mundo cada vez más polarizado?

El mundo creó hace ya casi 50 años la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Es una asociación que ha buscado extenderse a más de 74 países países para defender la Constitución como soporte de los Estados de derecho de manera tal que se puedan enfrentar todas las tentaciones de extremismos en las sociedades y, a su vez, asumir la defensa de los desafíos, asumir la forma de resolver estos retos como los que hoy tenemos con...

Por Redacción Judicial

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