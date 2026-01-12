Los grandes casos que tendrá que resolver la Corte Suprema en 2026 Foto: Jonathan Bejarano

La Corte Suprema de Justicia se perfila como una de las grandes protagonistas del mundo judicial para este año, por varios procesos claves que ya caminan en sus salas y que deben avanzar significativamente e incluso resolverse. Entre ellos, los relacionados con la presunta participación de varios congresistas en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el juicio que enfrenta el actual ministro de Trabajo por presunto tráfico de influencias en el carrusel de la contratación, y los recursos con los que...