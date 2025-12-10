Logo El Espectador
Judicial
Los hallazgos de la JEP sobre la barbarie de militares, paramilitares, ganaderos y exfarc en Urabá

Por primera vez, la Jurisdicción Especial para la Paz imputó dentro de un mismo caso a exguerrilleros, militares en retiro y civiles que hicieron parte de una misma dinámica criminal en contra de la población civil. Lo hizo en el marco del caso 04, que investiga las violencias en la región de Urabá, donde la guerra causó horror durante casi dos décadas.

Gustavo Montes Arias
11 de diciembre de 2025 - 12:04 a. m.
La imputación fue comunicada por los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la mañana del 9 de diciembre.
Foto: EFE - Carlos Ortega

Siete exintegrantes de la antigua guerrilla de la Farc, 21 militares en retiro y cinco empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba son las últimas personas imputadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como máximos responsables de graves crímenes en la región de Urabá. Por medio de un auto de 1.557 páginas, la justicia transicional describió uno a uno los patrones criminales y hechos violentos de los cuales fueron víctimas mujeres, indígenas y afrodescendientes, entre los años 1986 y 2003. Son, en total, 54.672 las personas...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
