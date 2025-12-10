Los hallazgos de la JEP sobre la barbarie de militares, paramilitares, ganaderos y exfarc en Urabá

La imputación fue comunicada por los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la mañana del 9 de diciembre. Foto: EFE - Carlos Ortega

Siete exintegrantes de la antigua guerrilla de la Farc, 21 militares en retiro y cinco empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba son las últimas personas imputadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como máximos responsables de graves crímenes en la región de Urabá. Por medio de un auto de 1.557 páginas, la justicia transicional describió uno a uno los patrones criminales y hechos violentos de los cuales fueron víctimas mujeres, indígenas y afrodescendientes, entre los años 1986 y 2003. Son, en total, 54.672 las personas...