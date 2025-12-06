Los hechos claves del caso de Aida Merlano: así se ha movido su expediente

El 10 de marzo de 2023, Aida Merlano fue deportada a Colombia, después de haberse fugado en 2019 de la cárcel El Buen Pastor hacia Venezuela. Foto: El Espectador - José Vargas

Alianzas de clanes políticos, una lujosa mansión en Barranquilla, millones destinados a comprar votos, dos condenas de la Corte Suprema de Justicia, una fuga de película con destino a Venezuela y una tercera condena por burlar a la justicia. Esas son algunas claves en la historia de Aida Merlano Rebolledo, quien en diez años pasó de ser líder de los barrios del sur de la capital del Atlántico a senadora, y hoy enfrenta tres sentencias condenatorias. La más reciente es la del pasado 5 de diciembre, a tres años y medio de prisión, por el delito...