Los hechos claves del caso de Aida Merlano: así se ha movido su expediente

Una jueza de Bogotá ordenó una condena de tres años y medio de prisión contra la excongresista Aida Merlano, quien aceptó haber “burlado la administración de justicia” en el episodio de su fuga en 2019, cuando cumplía otra condena en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá. Con esta ya son tres las sentencias en su contra por comprar votos en Atlántico, en un caso que ha salpicado también a conocidos políticos del Caribe. Estos son sus expedientes.

06 de diciembre de 2025 - 03:30 p. m.
El 10 de marzo de 2023, Aida Merlano fue deportada a Colombia, después de haberse fugado en 2019 de la cárcel El Buen Pastor hacia Venezuela.
Foto: El Espectador - José Vargas

Alianzas de clanes políticos, una lujosa mansión en Barranquilla, millones destinados a comprar votos, dos condenas de la Corte Suprema de Justicia, una fuga de película con destino a Venezuela y una tercera condena por burlar a la justicia. Esas son algunas claves en la historia de Aida Merlano Rebolledo, quien en diez años pasó de ser líder de los barrios del sur de la capital del Atlántico a senadora, y hoy enfrenta tres sentencias condenatorias. La más reciente es la del pasado 5 de diciembre, a tres años y medio de prisión, por el delito...

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
