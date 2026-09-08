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Los impactos y los riesgos de levantar la suspensión de porte de armas en el país

El Gobierno levantó la suspensión general de los permisos para portar armas en Colombia. La medida no autoriza el libre porte, pero beneficia a quienes tengan el permiso vigente. Analistas de seguridad señalan las implicaciones del decreto que levanta la suspensión.

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Redacción Judicial
09 de septiembre de 2026 - 12:25 a. m.
El Gobierno levantó la suspensión general de los permisos para portar armas en Colombia.
El Gobierno levantó la suspensión general de los permisos para portar armas en Colombia.

El presidente Abelardo de la Espriella cumplió una de sus promesas de campaña más polémicas y cuestionadas: levantar la suspensión de los permisos para portar armas en Colombia. En la mañana de este 8 de septiembre, el mandatario firmó el Decreto 1368 con el que si bien no da vía libre al porte, sí beneficia a quienes tengan el permiso vigente.

El jefe de Estado defendió la decisión con el argumento de que “no hay derecho que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”. Aunque eso no significa que...

Por Redacción Judicial

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