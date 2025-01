“Los incentivos y los mecanismos de control, clave contra la corrupción”: Soltes

Eugene Soltes, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Foto: Cortesía Escuela de Negocios de Harvard University

Eugene Soltes es un reconocido académico de la Escuela de Negocios de Harvard, que se ha dedicado las últimas décadas a estudiar el problema de la corrupción en el sector empresarial. Soltes participará como orador principal el próximo 6 de febrero en un evento organizado por la Red Latinoamericana de Cumplimiento, en la ciudad de Medellín. El Espectador tuvo oportunidad de conversar con él.

Bienvenido a Colombia, Eugene. ¿Podrías adelantarnos un poco sobre los temas de los que vas a hablar el próximo 6 de febrero?

Estoy emocionado de compartir con los asistentes parte de mi trabajo sobre la psicología de la mala conducta empresarial y cómo las organizaciones están diseñando programas más efectivos para mitigar esos comportamientos.

En tu libro Why They Do It? Inside the Mind of the White-Collar Criminal, exploras lo que aprendiste en tus conversaciones con Bernie Madoff, quien lideró el mayor esquema Ponzi de la historia. ¿Qué hizo Maddoff?

Madoff dirigía un negocio legítimo de corretaje, pero además creó un negocio separado de asesoría de inversiones. En este segundo negocio, montó su esquema Ponzi, atrayendo inversionistas con la promesa de rendimientos superiores al promedio basados en una estrategia de inversión específica. Sin embargo, esos rendimientos eran completamente falsificados y, al final, se perdieron miles de millones de dólares.

¿En el caso de Madoff, qué lo motivó? Y, ¿todos los criminales de cuello blanco tienen las mismas motivaciones? ¿Son conscientes del daño que causan a otras personas?

Una de las cosas que más me sorprendió cuando comencé esta investigación fue la desconexión entre los criminales de cuello blanco y sus víctimas. No parecían conectar con el daño que causaban. Con el tiempo, me di cuenta de que este era el problema central. A diferencia de los delitos comunes, las víctimas de los crímenes financieros suelen ser psicológicamente distantes y difusas, lo que impide que los perpetradores comprendan realmente el impacto de sus acciones.

¿Es la inteligencia artificial una herramienta útil para combatir las irregularidades corporativas? ¿Por qué y cómo?

Se están desarrollando tecnologías avanzadas muy interesantes para detectar irregularidades de manera más eficiente, especialmente en contextos con grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, las compañías de tarjetas de crédito han perfeccionado la detección de fraudes gracias a estos avances. En otros tipos de transacciones, como los sobornos, aún es más difícil porque son como una aguja en un pajar, pero se están logrando avances.

Finalmente, se dice que “se necesitan dos para bailar tango”, sugiriendo que la corrupción generalmente involucra tanto al sector público como al privado. ¿Qué recomendaciones darías para prevenir la corrupción en estas relaciones?

Excelente pregunta. Es clave analizar los incentivos y los mecanismos de control. ¿Cuál es el incentivo de cada parte? ¿Es la ruta corrupta la forma de avanzar en sus carreras? ¿Qué controles existen para evitar que estas opciones sean siquiera consideradas? Idealmente, con una combinación de incentivos adecuados, controles efectivos y normas sociales claras, la corrupción no debería ser vista como una opción viable.

