Los juicios contra exmilitares y un político que marcarán el camino de la JEP en 2026

A la izquierda, arriba, el coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha; a la derecha, arriba, el coronel (r) David Harley Guzmán. Abajo, a la izquierda, Luis Fernando Almario Rojas y, a la derecha, el general (r) Mario Montoya Uribe. Foto: Archivo Particular

La condena a 20 años de prisión impuesta el pasado 19 de diciembre al coronel (r) Publio Hernán Mejía marcó un precedente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El exmilitar, quien no aceptó su responsabilidad en graves crímenes de guerra y lesa humanidad, se convirtió en la primera persona en ser derrotada en un juicio ante la justicia transicional.

La JEP lo halló culpable de 72 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, en los que civiles fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, en el...