Judicial
Los juicios contra exmilitares y un político que marcarán el camino de la JEP en 2026

En 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió sus dos primeras sentencias: dos restaurativas y otra de prisión contra un excomandante del Ejército. Sin embargo, la instancia creada con el Acuerdo de Paz tiene en sus manos otros cinco expedientes de máximos responsables que negaron haber cometido graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estos son los casos que los magistrados del Tribunal para la Paz tendrán que discutir este año.

Ana Sofía Montes Peláez
02 de enero de 2026 - 10:59 p. m.
A la izquierda, arriba, el coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha; a la derecha, arriba, el coronel (r) David Harley Guzmán. Abajo, a la izquierda, Luis Fernando Almario Rojas y, a la derecha, el general (r) Mario Montoya Uribe.
Foto: Archivo Particular

La condena a 20 años de prisión impuesta el pasado 19 de diciembre al coronel (r) Publio Hernán Mejía marcó un precedente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El exmilitar, quien no aceptó su responsabilidad en graves crímenes de guerra y lesa humanidad, se convirtió en la primera persona en ser derrotada en un juicio ante la justicia transicional.

La JEP lo halló culpable de 72 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, en los que civiles fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, en el...

Por Ana Sofía Montes Peláez

