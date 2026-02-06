Los nexos de Santiago Gallón, condenado por muerte de Andrés Escobar, con paramilitares

El ganadero y caballista fue condenado en por su participación en el asesinato del futbolista Andrés Escobar y por financiar a grupos paramilitares en Antioquia. Foto: El Espectador

Ganadero, caballista, presunto narcotraficante y confeso paramilitar. Ese era el perfil de Juan Santiago Gallón Henao, el colombiano asesinado el pasado 4 de febrero en México y dos veces condenado en Colombia por haber encubierto el crimen contra el futbolista Andrés Escobar en 1994 y por participar en la creación de grupos de paramilitares. Aunque su nombre aparece en varios expedientes, durante años evadió a las autoridades. Solo fue hasta 2010 que aceptó haber participado en el surgimiento de los paramilitares, al parecer, en alianza con...