Los nexos de Santiago Gallón, condenado por muerte de Andrés Escobar, con paramilitares

El crimen en México volvió a poner en primer plano una historia de violencia, poder y silencios judiciales que marcó a Colombia desde el asesinato de Andrés Escobar hasta el auge del paramilitarismo. Esta fueron las andanzas criminales de Santiago Gallón Henao y su fugaz paso por el sistema judicial de Colombia.

Gustavo Montes Arias
07 de febrero de 2026 - 01:27 a. m.
El ganadero y caballista fue condenado en por su participación en el asesinato del futbolista Andrés Escobar y por financiar a grupos paramilitares en Antioquia.
Foto: El Espectador

Ganadero, caballista, presunto narcotraficante y confeso paramilitar. Ese era el perfil de Juan Santiago Gallón Henao, el colombiano asesinado el pasado 4 de febrero en México y dos veces condenado en Colombia por haber encubierto el crimen contra el futbolista Andrés Escobar en 1994 y por participar en la creación de grupos de paramilitares. Aunque su nombre aparece en varios expedientes, durante años evadió a las autoridades. Solo fue hasta 2010 que aceptó haber participado en el surgimiento de los paramilitares, al parecer, en alianza con...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
