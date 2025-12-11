Los otros bombardeos del gobierno Petro que denunciaron en moción de censura contra mindefensa

La orden de bombardear a las disidencias de "Iván Mordisco" en Guaviare fue dada directamente por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la mayoría de los cuestionamientos por parte de organimos de derechos humanos y la oposición política han estado dirigidos al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. Foto: El Espectador

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, continua recibiendo denuncias sobre bombardeos durante el gobierno de Gustavo Petro.

Este miércoles, durante la moción de censura en el Congreso, la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, señaló los otros ataques aéreos que no fueron conocidos por la opinión pública. Esto a raíz de los recientes bombardeos en Arauca, Cauca y Guaviare, en los que se conoció la muerte de menores de edad reclutados por las disidencias.

Según detalló la congresista Juvinao, los otros bombardeos durante el gobierno Petro se documentan en los municipios de Segovia, Briceño y Zaragoza (Antioquia), durante los meses marzo, julio y agosto de 2025. Asimismo, durante 2024, se registró un ataque aéreo en Argelia (Cauca), mientras que en 2023, se presentó otro bombardeo en El Castillo (Meta).

Sobre estos ataques, Juvinao señaló durante la moción de censura que no hay mayores detalles o reportes sobre estas operaciones militares y sus resultados. Desde julio de 2024 se han registrado 13 bombardeos, cuatro de ellas con menores muertos. De ese total, 11 han sido contra las disidencias del Estado Mayor Central, al mando de alias “Iván Mordisco”; otros dos contra el Clan del Golo y uno contra el ELN.

Según el Instituto de Medicina Legal, entre agosto y noviembre de 2025, al menos 15 menores de edad murieron en cuatro bombardeos autorizados por el Gobierno. Diez menores murieron en Guaviare, cuatro en Amazonas y uno en Arauca.

Frente a todo este panorama, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió reiteradamente al presidente Petro suspender los bombardeos y evaluar la situación. Sin embargo, el mandatario aseguró que los ataques aéreos se mantendrán.

