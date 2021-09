Este lunes 20 de septiembre Colombia vuelve a enfrentarse a Nicaragua en los estrados de la Corte Internacional de Justicia, en La Haya (Países Bajos). Los 15 magistrados escucharán primero los argumentos de del país centroamericano que llevaron a que interpusiera una nueva demanda en noviembre de 2013, tras la sentencia que en 2012 reconoció su soberanía sobre miles de kilómetros de zona económica que rodean el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia. Desde el martes, el equipo de defensa colombiano, conformado por pesos pesados del derecho internacional, podrá comenzar a rebatir sus argumentos.

Dos colombianos coordinan el equipo: el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta y el exmagistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda. Los dos están al frente de la defensa de Colombia hace año y tienen la calidad de agentes, lo que significa que actúan como si estuvieran al frente de una misión diplomática y solo hablan para presentar a su equipo y, al final de las audiencias, en los alegatos. A Arrieta y Cepeda los acompañan seis reconocidos abogados, la mayoría de ellos extranjeros.

Solo uno de los seis ha estado en el proceso desde el fallo de 2012 y a la hora de mirar perfiles se buscó a personas que fueran grandes autoridades en el tema que trabajan, que además hayan litigado ya ante la Corte de La Haya y hayan ganado casos; a la vez que se propendió por un balance entre académicos y prácticos, y por que hubiera perspectivas tanto del derecho inglés como del francés.

Rodman Bundy

Es el único integrante del equipo de defensa que está en el proceso desde el litigio que llevó al fallo de 2012, en el que la Corte Internacional de Justicia le concedió a Nicaragua la ampliación en 75.000 kilómetros de su zona económica, en áreas marítimas que antes eran de Colombia. Rodman Bundy es estadounidense, estudió Derecho en las universidades de Yale y Georgetown, con más de 35 años de experiencia, hoy es socio senior del grupo de disputas internacionales de la firma Squire Patton Boggs, con sede en Singapur.

Bundy representó a los gobiernos de Singapur, Indonesia, Camboya, India, Ucrania, Irán, Colombia, Perú en la disputa marítima con Chile, Guatemala en la disputa con Belice, Qatar, Etiopía, Sudán, Yemen, Eslovenia, Timor Leste, Libia y otros en casos ante la Corte Internacional de Justicia. En la mayoría de los casos que ha manejado, se ha centrado en el estudio de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. También ha litigado ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos, la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI).

Eduardo Valencia Ospina

También estuvo familiarizado con el proceso de Colombia-Nicaragua, pues hizo parte del equipo de defensa de la primera demanda que el país centroamericano presentó en la Corte de La Haya, en 2001. Valencia Ospina es colombiano, abogado de la Universidad Javeriana y una de las mayores autoridades del mundo en derecho internacional en el sistema de Naciones Unidas. Con más de cuarenta años de experiencia en el área, fue secretario de la Corte Internacional de Justicia por década y media, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y relator especial sobre la protección de personas en caso de desastres.

En su experiencia, Eduardo Valencia Ospina se ha enfrentado a decenas de casos sobre delimitación marítima y derecho del mar, revisión e interpretación de sentencias y uso de la fuerza, temas centrales en el lío entre Colombia y Nicaragua. Además, fue consultor en derecho internacional de la firma de abogados Frere Cholmeley/ Eversheds (París) (2000-2010) y editor de la revista de derecho The Law and Practice of International Courts and Tribunals.

Michael Reisman

Desde 1965 es profesor de Derecho en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, su país de origen. También ha sido profesor visitante en facultades de Tokyo, Hong Kong, Berlín, Basilea, París y Ginebra. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidente del Tribunal Arbitral del Banco de Pagos Internacionales, miembro del Instituto de Derecho Internacional (Institut de droit international) y del comité asesor en Derecho Internacional del Departamento de Estado de su país.

Michael Reisman sido abogado y árbitro en varias disputas internacionales y ante la propia Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, fue abogado de Grecia en un caso contra la Antigua República Yugoslava de Macedonia; presidió el Tribunal de Arbitramento OSPAR de Irlanda contra el Reino Unido; y también fue abogado de Bahréin en un caso de delimitación marítima contra Qatar.

Laurence Boisson de Chazournes

Especialista en derecho internacional pública y ambiental, la francosuiza Laurence Boisson de Chazournes ha litigado importantes casos ante la Corte Internacional de Justicia y en el Tribunal del Derecho del Mar. Por ejemplo, fue abogada de Estados Unidos contra Irán en el caso por presuntas violaciones al Tratado de Relaciones Económicas y consulares; de Australia en un caso contra Japón por caza de ballenas y de Argentina por la aparición de plantas de celulosa en el río Uruguay. Además, es árbitro del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas francés), asesora del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de múltiples tratados ambientales.

Por ejemplo, Laurence Boisson de Chazournes asesoró por años al Banco Mundial en cuestiones de derecho internacional. A su vez, ha sido profesora en prestigiosas facultades de Derecho. Actualmente da clases en la Universidad de Ginebra (Suiza); en el pasado pasó por las aulas de la Universidad de Nueva York, Paris I (Sorbonne) y II (Panthéon-Assas) y fue profesor visitante en las universidades de Michigan y Georgetown (Estados Unidos).

Sir Michael Wood

También miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, el inglés Sir Michael Wood ingresó al equipo de defensa de Colombia ante Nicaragua en 2013. Educado en las universidades de Cambridge (Reino Unido) y Bruselas (Bélgica) estuvo entre 2012 y 2018 al frente de la relatoría especial para la identificación del derecho internacional consuetudinario y ha litigado una docena de casos ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Europea de Derechos Humanos.

Ante la Corte de La Haya, por ejemplo, Sir Michael Wood ha sido abogado del Reino Unido en disputas contra Libia por el caso de nacionales de este último país que resultaron procesados por una bomba en un avión comercial. También representó a su Nación en un lío contra Serbia y Montenegro por el uso de la fuerza y en otro caso más por la construcción del muro en territorio palestino ocupado. En disputas marítimas ante la Corte Internacional de Justicia, fue abogado de Ucrania en la delimitación del Mar Negro con Rumania; representó a Perú en su demanda contra Chile y ya había sido abogado de Honduras en este mismo caso de Colombia-Nicaragua, pues ese país solicitó intervenir en el proceso.

Jean-Marc Thouvenin

Con más de 20 años de trayectoria como profesor en la Universidad de París X (Nanterre), el francés Jean-Marc Thouvenin también ha mezclado su experiencia académica con litigio ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Europea de Justicia. Por ejemplo, ha defendido en disputas fronterizas a Chile, Burkina-Faso, Guinea, Benín, Camerún, Chad, Australia y Bahréin. A su vez, es secretario general de la Academia de Derecho Internacional de La Haya (Países Bajos) y director del área de litigios internacionales y arbitraje de la firma Sygna Partners (París).

Jean-Marc Thouvenin Es considerado una autoridad en el tema de sanciones en el derecho internacional, tema que ha desarrollado en La Haya. Ha sido, además, profesor en la Universidad de Maine (Estados Unidos), en Picardie, en Sciences Po (París) en el Instituto de Estudios Políticos de París. Fue profesor visitante en universidades de Bucarest (Rumania), así como en la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) y en la Javeriana, en Bogotá.