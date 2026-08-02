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Los posibles líos de la finca de los Solarte en Villa de Leyva que tienen preso a su alcalde

El Espectador conoció la denuncia en contra de María Victoria Solarte Daza y su firma, Inversiones San Jacinto, por presuntos delitos ambientales relacionados con la construcción de una hacienda en Villa de Leyva (Boyacá). Se trata del mismo caso por el cual el alcalde de ese municipio fue capturado. Pese a que varios informes sustentan los posibles daños, la defensa de la empresaria sostiene que es “una falsa denuncia”.

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David Escobar Moreno y Gustavo Montes Arias
02 de agosto de 2026 - 01:03 p. m.
La hacienda Nuestra Señora del Buen Suceso está ubicada en la vereda Sabana, del municipio de Villa de Leyva (Boyacá).
La hacienda Nuestra Señora del Buen Suceso está ubicada en la vereda Sabana, del municipio de Villa de Leyva (Boyacá).
Foto: Archivo Particular

El alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, se sentará en las próximas semanas en el banquillo de los acusados. La Fiscalía lo llamó a juicio el pasado 17 de julio y dice tener decenas de pruebas en su contra por los delitos de concusión y prevaricato por acción. Según el ente investigador, el joven político habría exigido en marzo pasado un soborno superior a los COP 100 millones, que sería el 20 % del valor de una ampliación de licencia de construcción. A cambio, sostiene el fiscal del caso, frenaría y archivaría...

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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