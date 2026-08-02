Los posibles líos de la finca de los Solarte en Villa de Leyva que tienen preso a su alcalde

La hacienda Nuestra Señora del Buen Suceso está ubicada en la vereda Sabana, del municipio de Villa de Leyva (Boyacá). Foto: Archivo Particular

El alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, se sentará en las próximas semanas en el banquillo de los acusados. La Fiscalía lo llamó a juicio el pasado 17 de julio y dice tener decenas de pruebas en su contra por los delitos de concusión y prevaricato por acción. Según el ente investigador, el joven político habría exigido en marzo pasado un soborno superior a los COP 100 millones, que sería el 20 % del valor de una ampliación de licencia de construcción. A cambio, sostiene el fiscal del caso, frenaría y archivaría...