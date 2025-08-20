Los predios de filial de Chiquita Brands que las víctimas piden intervenir Foto: Forjando Futuros

La condena en primera instancia contra siete exdirectivos de la empresa Chiquita Brands por haber financiado a grupos paramilitares en los años 90 abrió una puerta para saldar una deuda que el Estado tiene con las víctimas: la indemnización de quienes fueron desplazados en medio de esa violencia que se gestó, en buena parte, gracias a esa relación criminal.

Quienes levantaron primero la mano para avanzar en este camino han sido los que vivieron de primera mano la expansión paramilitar y la guerra que se aceitó con ayuda de privados. De la...