Judicial
Los predios de filial de Chiquita Brands que las víctimas piden intervenir

Víctimas de desplazamiento forzado del Urabá antioqueño exigen la reparación a través de una intervención a más de 4.000 hectáreas de tierra. Un reto mayor para el Estado, no solo porque allí todavía se cultiva banano, sino porque también está el que promete ser el segundo puerto más importante del país.

Redacción Judicial
21 de agosto de 2025 - 01:03 a. m.
Foto: Forjando Futuros

La condena en primera instancia contra siete exdirectivos de la empresa Chiquita Brands por haber financiado a grupos paramilitares en los años 90 abrió una puerta para saldar una deuda que el Estado tiene con las víctimas: la indemnización de quienes fueron desplazados en medio de esa violencia que se gestó, en buena parte, gracias a esa relación criminal.

Quienes levantaron primero la mano para avanzar en este camino han sido los que vivieron de primera mano la expansión paramilitar y la guerra que se aceitó con ayuda de privados. De la...

