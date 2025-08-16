No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Los puentes entre las condenas de Diego Cadena y Álvaro Uribe por torcer testigos

Tres semanas después de que la jueza Sandra Heredia declarara culpable en primera instancia a Álvaro Uribe Vélez por soborno en actuación penal y fraude procesal, el juez Fabián Moreno condenó por los mismos hechos a su exabogado y ficha clave para ofrecer coimas a exparamilitares presos, a cambio de versiones que limpiaran su nombre.

16 de agosto de 2025 - 10:35 p. m.
“Diego Javier Cadena Ramírez realizaba gestiones en favor de los intereses judiciales del expresidente Álvaro Uribe, hecho que no fue objeto de controversia y que además se encuentra acreditado a través de pruebas testimoniales”. Con esa frase certera, el juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno, declaró culpable del delito de soborno en actuación penal el pasado 15 de agosto al exabogado de Álvaro Uribe Vélez.

La misma conducta por la que quien fue su cliente y líder natural del partido Centro Democrático fue...

Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista
