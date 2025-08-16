Los puentes entre las condenas de Diego Cadena y Álvaro Uribe por torcer testigos

Jueces distintos hallaron en primera instancia responsables al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su abogado, Diego Cadena, por el delito de soborno en actuación penal.
“Diego Javier Cadena Ramírez realizaba gestiones en favor de los intereses judiciales del expresidente Álvaro Uribe, hecho que no fue objeto de controversia y que además se encuentra acreditado a través de pruebas testimoniales”. Con esa frase certera, el juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno, declaró culpable del delito de soborno en actuación penal el pasado 15 de agosto al exabogado de Álvaro Uribe Vélez.
La misma conducta por la que quien fue su cliente y líder natural del partido Centro Democrático fue...
