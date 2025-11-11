Los puntos calientes de la denuncia de Benedetti contra Lombana

El ministro Benedetti publicó un video en el que llamó “demente, loca y delincuente” a la magistrada Lombana, de la Corte Suprema de Justicia. Foto: El Espectador

El ministro del Interior, Armando Benedetti, y la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana; son los protagonistas del más reciente escándalo político y judicial del país. El alto funcionario denunció públicamente un supuesto abuso de poder por parte de la togada, quien ordenó el allanamiento de una de sus propiedades, según él, sin tener la competencia para hacerlo. La denuncia es tan delicada y el lenguaje del ministro tan fuerte, que la propia Corte Suprema tuvo que pedir públicamente respeto...