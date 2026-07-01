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Los puntos clave de la sentencia en firme a 12 exmilitares por falsos positivos en Cesar

La Sección de Apelación de la JEP confirmó la sentencia en contra de exuniformados del Batallón La Popa, de Valledupar, por su responsabilidad en 135 casos de ejecuciones extrajudiciales. Un fallo que deja en firme la primera sentencia de la justicia transicional relacionada con ejecuciones extrajudiciales en el país. Estas son las movidas centrales de la decisión.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
02 de julio de 2026 - 02:41 a. m.
De lso 15 exmilitares imputados por la JEP como máximos responsables por los hechos del Batallón La Popa, solo 12 aceptaron responsabilidad. Tres fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
De lso 15 exmilitares imputados por la JEP como máximos responsables por los hechos del Batallón La Popa, solo 12 aceptaron responsabilidad. Tres fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Foto: EFE/Jurisdicción Especial para la Paz - Jurisdicción Especial para la Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio la última palabra a siete exmilitares del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar (Cesar), para que ahora sí cumplan con sus sentencias por haber participado en 135 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Todos, ocurridos en departamentos del Caribe entre enero de 2002 y julio de 2005. La Sección de Apelaciones de la justicia transicional confirmó el fallo de septiembre de 2025 con el que su Tribunal para la Paz condenó a los exmilitares a ocho años de trabajos y...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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