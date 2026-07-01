Los puntos clave de la sentencia en firme a 12 exmilitares por falsos positivos en Cesar

De lso 15 exmilitares imputados por la JEP como máximos responsables por los hechos del Batallón La Popa, solo 12 aceptaron responsabilidad. Tres fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

Foto: EFE/Jurisdicción Especial para la Paz - Jurisdicción Especial para la Paz