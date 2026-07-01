Los puntos clave de la sentencia en firme a 12 exmilitares por falsos positivos en Cesar

De lso 15 exmilitares imputados por la JEP como máximos responsables por los hechos del Batallón La Popa, solo 12 aceptaron responsabilidad. Tres fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Foto: EFE/Jurisdicción Especial para la Paz - Jurisdicción Especial para la Paz
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio la última palabra a siete exmilitares del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar (Cesar), para que ahora sí cumplan con sus sentencias por haber participado en 135 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Todos, ocurridos en departamentos del Caribe entre enero de 2002 y julio de 2005. La Sección de Apelaciones de la justicia transicional confirmó el fallo de septiembre de 2025 con el que su Tribunal para la Paz condenó a los exmilitares a ocho años de trabajos y...
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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