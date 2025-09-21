No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
“Los relatos de falsos positivos deberían asustarnos”: magistrada de la JEP

Ana Manuela Ochoa, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), habló sobre el proceso para la construcción de la primera sentencia sobre falsos positivos. Se refirió a los dolores que le causó el caso y enfatizó en que las víctimas deben estar en el centro de todo.

Gustavo Montes Arias
22 de septiembre de 2025 - 02:02 a. m.
La magistrada Ana Manuela Ochoa fue la ponente de la sentencia contra los 12 exmilitares del Batallón La Popa, responsables de 135 casos de falsos positivos.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La magistrada Ana Manuela Ochoa redacta fallos judiciales y en los tiempos libres, que son escasos, teje mochilas. Además de tejedora, es la presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) y la ponente de la primera sentencia de tipo restaurativo contra exmilitares responsables de 135 casos de falsos positivos en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar).

En diálogo con El Espectador, la togada habló sobre la mochila en la que depositó el fallo sobre violencias sufridas por su...

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Álamo(88990)Hace 5 minutos
¡Cabal y ubérrima desgracia! La mayor condena restaurativa la deberá cumplir el condenado presidente de esa nefasta época. Con su fortuna debe resarcir en algo, así sea materialmente, el dolor e infortunio que le sigue causando a tantas madres y familias. A eso debe dedicar el resto de sus días, aunque, como le decía una madre víctima a su primo Montoya --el de los "carrotancados de sangre"--, "le faltará vida para pagar lo que le hizo a mi hijo". Gracias por este trabajo periodístico.
