“Los relatos de falsos positivos deberían asustarnos”: magistrada de la JEP

La magistrada Ana Manuela Ochoa fue la ponente de la sentencia contra los 12 exmilitares del Batallón La Popa, responsables de 135 casos de falsos positivos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La magistrada Ana Manuela Ochoa redacta fallos judiciales y en los tiempos libres, que son escasos, teje mochilas. Además de tejedora, es la presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) y la ponente de la primera sentencia de tipo restaurativo contra exmilitares responsables de 135 casos de falsos positivos en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar).

En diálogo con El Espectador, la togada habló sobre la mochila en la que depositó el fallo sobre violencias sufridas por su...