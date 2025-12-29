Los retos que debe atender la nueva cúpula militar, tras el remezón ordenado por Petro

Arriba, la nueva cúpula militar: generales Hugo Alejandro López Barreto, Royer Gómez Herrera y Carlos Fernando Silva Rueda. Abajo, saliente cúpula militar: almirante Francisco Cubides y los generales Luis Emilio Cardozo y Luis Carlos Córdoba. Foto: El Espectador

A menos de una semana de terminarse el 2025 y ocho meses antes de que el presidente Gustavo Petro deje la Casa de Nariño, el jefe de Estado ordenó un revolcón en la cúpula militar de Colombia. El almirante Francisco Cubides y los generales Luis Emilio Cardozo Santamaría y Luis Carlos Córdoba Avendaño, quienes estaban al frente de la comandancia de las Fuerzas Militares, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), salieron de sus cargos y fueron reemplazados por otros tres generales. La decisión pone en sus manos una tarea que para...