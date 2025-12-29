Logo El Espectador
Judicial
Los retos que debe atender la nueva cúpula militar, tras el remezón ordenado por Petro

La decisión de hacer movidas claves en la comandancia de las Fuerzas Militares, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial se dio en medio de ataques a la fuerza pública en Cesar y Cauca, un paro armado del Eln y el recrudecimiento de la guerra en Catatumbo (Norte de Santander). Expertos dicen que este revolcón tiene relación con el “efecto contrario” que causó la paz total.

Gustavo Montes Arias
30 de diciembre de 2025 - 12:27 a. m.
Arriba, la nueva cúpula militar: generales Hugo Alejandro López Barreto, Royer Gómez Herrera y Carlos Fernando Silva Rueda. Abajo, saliente cúpula militar: almirante Francisco Cubides y los generales Luis Emilio Cardozo y Luis Carlos Córdoba.
Arriba, la nueva cúpula militar: generales Hugo Alejandro López Barreto, Royer Gómez Herrera y Carlos Fernando Silva Rueda. Abajo, saliente cúpula militar: almirante Francisco Cubides y los generales Luis Emilio Cardozo y Luis Carlos Córdoba.
Foto: El Espectador

A menos de una semana de terminarse el 2025 y ocho meses antes de que el presidente Gustavo Petro deje la Casa de Nariño, el jefe de Estado ordenó un revolcón en la cúpula militar de Colombia. El almirante Francisco Cubides y los generales Luis Emilio Cardozo Santamaría y Luis Carlos Córdoba Avendaño, quienes estaban al frente de la comandancia de las Fuerzas Militares, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), salieron de sus cargos y fueron reemplazados por otros tres generales. La decisión pone en sus manos una tarea que para...

