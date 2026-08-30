Los secretos de la denuncia del magistrado Francisco Farfán contra Cristina Lombana

El magistrado Francisco Farfán y su colega, Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Archivo Particular

A poco más de un mes de que finalice su accidentado paso por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, después de ocho años de controversias por algunas de sus decisiones, señalamientos por supuesto abuso de poder, recusaciones de todo tipo e incluso presuntas amenazas contra sus compañeros, la magistrada Cristina Lombana Velásquez termina su periodo enfrentando una delicada investigación ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Los detalles del proceso revelan la fractura entre Lombana y cuatro de sus...