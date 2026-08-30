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Los secretos de la denuncia del magistrado Francisco Farfán contra Cristina Lombana

En el documento, el magistrado Francisco Farfán expone años de enfrentamientos con su colega Cristina Lombana en la Sala de Instrucción. Acusaciones de amenazas, persecución y presunto abuso de autoridad hacen parte de una disputa originada por el caso del exsenador Arturo Char. La Comisión de Acusación abrió una investigación previa, pero el proceso quedó congelado después de que Lombana recusara a sus integrantes. Ella asegura que todo responde a una estrategia para desprestigiarla por ser mujer.

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Redacción Judicial
30 de agosto de 2026 - 02:00 p. m.
El magistrado Francisco Farfán y su colega, Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado Francisco Farfán y su colega, Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Foto: Archivo Particular

A poco más de un mes de que finalice su accidentado paso por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, después de ocho años de controversias por algunas de sus decisiones, señalamientos por supuesto abuso de poder, recusaciones de todo tipo e incluso presuntas amenazas contra sus compañeros, la magistrada Cristina Lombana Velásquez termina su periodo enfrentando una delicada investigación ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Los detalles del proceso revelan la fractura entre Lombana y cuatro de sus...

Por Redacción Judicial

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Juanes(dt6mz)Hace 22 minutos
Amanecerá y veremos. Que una persona acuse a alguien puede ser problemas personales, que dos lo hagan ya da para pensar, que sean más de 3 parece ser un patrón. Hasta que se dicte la sentencia final, que prime la presunción de inocencia, pero deja para pensar todo esto
OSDARO(e6tyw)Hace 28 minutos
LA "CALLADITA" PUESTA ALLI PARA FAVORECER A LOS CORRUPTOS DE SIEMPRE,POR MAS DILACIONES Y MARRULLAS LA JUSTICIA LA PONDRA EN SU LUGAR.
javier arlés(96673)Hace 34 minutos
Sí, la magistrada Lombana ¡qué joyita!
Hernán Patiño Arias(49621)Hace 1 hora
No es de ahora, es desde hace mucho tiempo que se han conocido y visto los comportamientos irregulares y arbitrarios de esta señora. Da pena ajena ver que semejante personaje es magistrada de una alta corte. Y está pensionada por invalidez, de acuerdo con lo que en su momento se conoció y, aún así, la tienen vinculada la laboralmente. Insólito y sucio. Qué joyita de magistrada, tal vez la andadera de alguien y de algo. Vergüenza para la justicia.
Dion Casio(66071)Hace 1 hora
Para nadie en Colombia un misterio que persona tan comprometida como la lombana: representó la antijusticia, delincuente que arrastrra con su fama a toda la corte. Delegada nada menos qie de los autores de los falsos positivos, delegada de la mafia uribista, tan descarada que exige pensión por incapacidad del 100% como si la señora estuviera en cama con cables y tubos.
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