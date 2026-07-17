Los temas de los que hablarán Ramelli y De la Espriella en reunión sobre la JEP

A través de una carta, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, invitó oficialmente al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a una reunión para fortalecer el diálogo institucional. Foto: Archivo Particular

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En papel membrete y de manera formal, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, extendió una invitación para hablar sobre la justicia transicional. La carta va dirigida al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente José Manuel Restrepo y en ella les pide que se encuentren en una reunión para fortalecer el diálogo institucional. El documento conocido por Caracol Radio tiene fecha del 16 de julio, pero hasta el momento en la JEP siguen esperando la respuesta.

En el oficio, el presidente de la JEP señala que, como uno de los principios de colaboración armónica entre los órganos del poder público, les hace una invitación para una reunión de carácter institucional y señaló que el objetivo es presentar los resultados que ha tenido la Jurisdicción durante el tiempo de mandato.

Para ello, Ramelli dividió los logros en dos categorías: las tangibles, que se traducen en sentencias, imputaciones a máximos responsables, renuncias condicionadas a la acción penal, medidas cautelares restaurativas, otorgamiento de amnistías, atención a víctimas, asesoría jurídica, entre otros. Y los resultados intangibles como verdades alcanzadas en patrones macrocriminales y casos individuales, actos de reconciliación, seguridad jurídica de comparecientes. Según la JEP, logros destacados por los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

Así, dentro de los temas que Ramelli buscará conversar con el presidente electo y el vicepresidente, serán los retos para cumplir con las primeras sentencias de tipo restaurativo que se emitieron. “Este espacio también permitirá dialogar con ustedes en relación con los principales retos y desafíos que enfrentamos en el cumplimiento de nuestro mandato constitucional, en especial, en lo atinente a la financiación de las sentencias recientemente impuestas por más de 21.000 secuestros contra los integrantes del último Secretariado de las Farc, así como contra 12 exintegrantes de la fuerza pública por la comisión de 135 ejecuciones extrajudiciales en el Departamento del Cesar”, se lee en la carta.

Por otro lado, el presidente de la JEP señaló la necesidad de identificar mecanismos de coordinación y cooperación para contribuir al cumplimiento de los mandatos, fortalecer los derechos de las víctimas y generar un mayor impacto en beneficio de la sociedad. “Este intercambio contribuirá al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, a brindarle seguridad jurídica a más de 17.000 comparecientes ante la JEP, así como la garantía efectiva de los derechos fundamentales de más de 439 sujetos que agrupan cerca de 300.000 personas y 15.000 víctimas acreditadas en nuestros procesos”, concluye.

Durante su campaña presidencial, una de las propuestas de De la Espriella fue la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según el candidato, con este plan ejecutado se podrá garantizar una “justicia ordinaria rápida, severa y sin beneficios para criminales”. Sin embargo, según el Congreso y la Corte Constitucional, la JEP es de carácter obligatorio debido a su nacimiento del Acuerdo de Paz. Además, su funcionamiento es un compromiso frente a la comunidad internacional y el sistema interamericano de derechos humanos.

Sobre ese tema, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino se refirió a la controversia sobre la eventual eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. “Desde el Gobierno no es que nosotros queramos acabar la JEP, es que ellos tienen términos constitucionales. Si no estoy mal, las facultades de investigación acaban pronto y han tenido el tiempo suficiente para haber dado resultados”, afirmó.

Y agregó: “Pero sí tenemos serias dudas, y yo las he planteado. Por ejemplo, si se va a investigar o no la parapolítica o por qué los máximos responsables, que son alrededor de 63, pues más del 80 % son militares y menos del 20 % son excombatientes de las Farc (...) Nosotros pedimos que haya una aplicación igual para los excombatientes de las Farc. Así que espero sentarme con ellos, siempre con los brazos abiertos, pero, obviamente, con el componente crítico”.

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