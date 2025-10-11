Logo El Espectador
Judicial
Los testimonios sobre falsos positivos que sembraron el horror en Antioquia

Los familiares de doce víctimas de falsos positivos perpetrados entre 2004 y 2005 en Granada (Antioquia) y once comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz, responsables de esos graves crímenes, estuvieron frente a frente durante una audiencia de la justicia transicional. Sus relatos dejaron ver, una vez más, la barbarie detrás del capítulo de los falsos positivos. Estos son algunos de los casos.

Gustavo Montes Arias
11 de octubre de 2025 - 02:00 p. m.
Los doce comparecientes aceptaron haber participado en los crímenes o haber mentido en sus versiones de los hechos ante la Justicia Penal Militar.
Foto: JEP

Sentados frente a sus victimarios, con intervenciones cortas y marcadas por el llanto, los familiares de 12 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos cometidos entre 2004 y 2005 en el departamento de Antioquia escucharon hablar a 11 comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que reconocieron su responsabilidad en las retenciones ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de sus seres queridos.

Esta escena ocurrió los pasados 8, 9 y 10 de octubre, en la ciudad de Medellín. Los familiares de...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
PremiumEE

 

hramirez(35380)Hace 6 minutos
esto nos espera en el próximo gobierno de derecha, y en manos de criminales en éste gobierno de izquierda, no hay futuro en éste país que no podemos abandonar.
Álamo(88990)Hace 18 minutos
¡Cabal y ubérrimo desangre! Y sobre el dolor de los miles sacrificados (6.402+), el jefe condenado haciendo liga ahora con otros 'partidarios' de este modus operandi. ***Y ya vienen las elecciones.***
