Los testimonios sobre falsos positivos que sembraron el horror en Antioquia

Los doce comparecientes aceptaron haber participado en los crímenes o haber mentido en sus versiones de los hechos ante la Justicia Penal Militar. Foto: JEP

Sentados frente a sus victimarios, con intervenciones cortas y marcadas por el llanto, los familiares de 12 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos cometidos entre 2004 y 2005 en el departamento de Antioquia escucharon hablar a 11 comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que reconocieron su responsabilidad en las retenciones ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de sus seres queridos.

Esta escena ocurrió los pasados 8, 9 y 10 de octubre, en la ciudad de Medellín. Los familiares de...