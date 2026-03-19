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“Los tiempos no dan”: ministro de Justicia descarta sacar adelante la ley de sometimiento

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló con El Espectador sobre el primer mes como encargado de la cartera en la que se adelantan temas complejos como la crisis carcelaria, la reforma a la justicia y la ley de sometimiento. En su papel como mediador, Cuervo resaltó que ha logrado reconstruir la armonía entre la rama judicial y el Ejecutivo. Entrevista.

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Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
19 de marzo de 2026 - 08:19 p. m.
El abogado y profesor Jorge Iván Cuervo se estrena en el gobierno de Gustavo Petro como nuevo ministro de Justicia.
El abogado y profesor Jorge Iván Cuervo se estrena en el gobierno de Gustavo Petro como nuevo ministro de Justicia.
Foto: Ministerio de Justicia

Jorge Iván Cuervo completa un mes al frente del Ministerio de Justicia a donde llegó con varias tareas que le encomendó el presidente Petro. Entre ellas, sacar adelante la reforma agraria, prestarle atención a la crisis carcelaria y destrabar la ley de sometimiento. En ese paquete de prioridades, el mandatario también agregó la relación con la rama judicial. Cuervo, un académico de la Universidad Externado, asumió la tarea de ser mediador y equilibrar los ánimos que han estado alterados por los constantes roces entre el Ejecutivo, las altas...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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