“Los tiempos no dan”: ministro de Justicia descarta sacar adelante la ley de sometimiento

El abogado y profesor Jorge Iván Cuervo se estrena en el gobierno de Gustavo Petro como nuevo ministro de Justicia. Foto: Ministerio de Justicia

Jorge Iván Cuervo completa un mes al frente del Ministerio de Justicia a donde llegó con varias tareas que le encomendó el presidente Petro. Entre ellas, sacar adelante la reforma agraria, prestarle atención a la crisis carcelaria y destrabar la ley de sometimiento. En ese paquete de prioridades, el mandatario también agregó la relación con la rama judicial. Cuervo, un académico de la Universidad Externado, asumió la tarea de ser mediador y equilibrar los ánimos que han estado alterados por los constantes roces entre el Ejecutivo, las altas...