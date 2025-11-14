Logo El Espectador
Lucha contra el narcotráfico: los riesgos de condicionar la inteligencia con EE.UU.

La orden del presidente Gustavo Petro de condicionar las comunicaciones de inteligencia con Estados Unidos desató una tormenta diplomática que para expertos en seguridad podría suponer una amenaza para las operaciones contra el narcotráfico.

Valentina Gutiérrez Restrepo
14 de noviembre de 2025 - 02:00 a. m.
Los roces entre el mandatario Petro (izquierda) y su homólogo Donald Trump escalaron a tal nivel que el presidente norteamericano señaló a Petro de ser un “líder del narcotráfico”, el pasado 19 de octubre.
Foto: Archivo

Luego de que el pasado 11 de noviembre el presidente Gustavo Petro ordenara a “todos los niveles de la inteligencia de la Fuerza Pública suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, el mandatario bajó la fuerza de su discurso sobre el tema al día siguiente.

Por la misma red social (X), Petro señaló que “toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generará capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la...

micorriza(d243q)Hace 24 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?
micorriza(d243q)Hace 25 minutos
¡Cortinas de humo! son capaces de incendiar el mundo con tal de ocultar las terribles verdades de la lista epstein, que compromete por igual a demócratas y republicanos . Ahí esta andres patrana, manager del lobbyng anti Colombia en usa. O sea, 100 pedofilos contra 8000 millones ¡increíble!
