Lucha contra el narcotráfico: los riesgos de condicionar la inteligencia con EE.UU.

Los roces entre el mandatario Petro (izquierda) y su homólogo Donald Trump escalaron a tal nivel que el presidente norteamericano señaló a Petro de ser un “líder del narcotráfico”, el pasado 19 de octubre. Foto: Archivo

Luego de que el pasado 11 de noviembre el presidente Gustavo Petro ordenara a “todos los niveles de la inteligencia de la Fuerza Pública suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, el mandatario bajó la fuerza de su discurso sobre el tema al día siguiente.

Por la misma red social (X), Petro señaló que “toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generará capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la...