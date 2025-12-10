Magistrada Cristina Lomabana presentó queja por supuesto acoso laboral en la Corte Suprema

La togada de la Sala de Instrucción denunció que, supuestamente, su compañero, el magistrado César Reyes, no estaría siendo objetivo con su trabajo a la hora de revisar las ponencias presentadas por ella. Foto: Archivo

Un nuevo enfrentamiento entre magistrados ocurrió en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Esta vez, la magistrada Cristina Lombana presentó una queja por supuesto acoso laboral por parte de su compañero, el magistrado César Reyes, actual presidente de esa sala. El caso, que primero fue revisado por el comité de convivencia del alto tribunal, ya pasó a manos de la autoridad competente: el Congreso.

Según se conoció, la magistrada Cristina Lombana presentó una queja formal por presunto acoso laboral por parte del magistrado Reyes. Dicha queja fue revisada y atendida inicialmente por la magistrada de la Sala Laboral de la Corte, Marjorie Zúñiga, y por el magistrado de la Sala Penal, Roberto Solórzano, presidenta y vicepresidente del comité.

Aunque convocaron a una audiencia de conciliación, el magistrado Reyes no asistió al encuentro, por lo cual no hubo acuerdo entre los togados de la Sala de Instrucción. Así las cosas, este 9 de diciembre, los magistrados Zúñiga y Solórzano escalaron la queja a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que, como autoridad competente, resuelvan el caso.

Según la queja presentada por Lombana, Reyes desacredita sus proyectos en la Sala y no es objetivo a la hora de revisar las ponencias de sus casos en la Sala de Instrucción. Señaló que el acoso se da aunado a que el togado, supuestamente, se aleja del debate jurídico y se va a lo personal.

Este pleito no es el primero que se presenta entre los integrantes de la Sala de Instrucción. En mayo de este año, la magistrada Lombana denunció que sus compañeros César Augusto Reyes y Misael Rodríguez, supuestamente habría ofrecido beneficios irreales a personas del caso Ungrd para que entregaran información sobre el caso. Esa denuncia también está en manos de la Cámara de Representantes.

