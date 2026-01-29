Magistrada Paola Meneses se declaró impedida en estudio de impuestos de emergencia económica

Sala Plena de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La magistrada de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, se declaró impedida para participar en el estudio del primer decreto expedido en el marco de la emergencia económica, específicamente el que establece nuevos impuestos y aranceles.

Según explicó la togada, la decisión obedece a un posible conflicto de interés, ya que su esposo ocupa el cargo de vicepresidente jurídico de Ecopetrol, una de las compañías directamente impactadas por las medidas tributarias contempladas en el decreto.

Meneses precisó que su impedimento es en el proceso en el que se revisa el decreto legislativo 1474 de 2025, cuya ponencia está a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés. En particular, hizo referencia al artículo 8 de la medida decretada por el gobierno nacional, en el que se establece un “impuesto especial para la estabilidad fiscal, que grava la extracción en el territorio nacional de hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias al momento de la primera venta o la exportación”.

En su carta remitida a la Sala Plena de la Corte Consititucional, la magistrada señaló que su esposo, Luis Fernando Lizcano Zea, en ejercicio de las funciones de su cargo, “actualmente presta asesoría jurídica y emite conceptos sobre los contratos de la empresa”. Dentro de lo manifestado por la togada, está que el trbajo de su pareja “incluye la evaluación de los impactos que pueden acarrear tributos, tales como los que el Decreto Legislativo 1474 de 2025 creó”.

Meneses presentó su impedimento señalando que, por su relación con Lizcano Zea, podría tener interés en el proceso, y la ley le “exige demostrar que dicho interés es especial, personal y actual”. Para la magistrada, su matrimonio con el asesor jurídico de Ecopetrol podría interferir en su imparcialidad en el proceso.

Del expediente ya fuer retirado el presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien presentó un impedimento en el proceso que revisa el decreto madre con el que se declaró la emergencia económica y que está a cargo del magistrado Carlos Camargo. Aunque el impedimento fue para el otro proceso, por revisar en escencia decisiones derivadas, fue retirado de ambos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.