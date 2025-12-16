Magistrado Reyes respondió a queja de magistrada Lombana en su contra por supuesto acoso

La togada de la Sala de Instrucción denunció que, supuestamente, su compañero, el magistrado César Reyes, no estaría siendo objetivo con su trabajo a la hora de revisar las ponencias presentadas por ella. Foto: Archivo

El magistrado César Reyes, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, respondió públicamente por la queja que presentó en su contra la magistrada Cristina Lombana por presunto acoso laboral. Según Reyes, "causa legitima a conciliar o transigir con la quejosa, si se repara en que los motivos que alude son asuntos relacionados con el ejercicio estricto de la función judicial y administrativa que nos compete conocer, debatir y definir en Sala".

La respuesta del magistrado Reyes se dio después de que el caso llegara hasta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes el pasado 10 de diciembre, después de que los magistrados fueron citados por el comité de convivencia de la Corte Suprema y él no se presentara. Según el togado, “la queja formulada por la Dra. Lombana Velásquez, hace referencia a hechos y actuaciones que conforman el ámbito judicial y administrativo en el cual se desarrolla nuestra función pública, como integrantes de un cuerpo judicial colegiado”, más no por alguna rencilla personal.

Dentro de lo dicho por el magistrado Reyes está que la magistrada Lombana incurrió en errores en la queja que presentó en su contra, porque ella consideró que “el comité de convivencia pueda ejercer o tenga legalmente discernidas facultades para revisar o cuestionar las decisiones que la Sala de Instrucción en su giro ordinario del desempeño de la función jurisdiccional debe adoptar”. Según el presidente de la Sala de Instrucción, entender el comité de esa manera “la ha llevado en sus múltiples quejas, a hacer referencia sin ningún reparo ni precaución a las decisiones, autos, actas y en general información de la Sala que está cubierta por la reserva legal”.

Esas acciones, dice el documento firmado por Reyes, terminan “exponiendo datos sensibles como nombres, hechos y determinaciones, lo cual violenta esa cautela que todos como funcionarios judiciales estamos obligados a observar”. Además, el togado señaló que “a la fecha se han tramitado más de 50 incidentes de recusaciones formuladas por diversas causales en contra de la funcionaria, que van desde la discusión en términos de la efectiva garantía de independencia e imparcialidad del juez, por su otrora condición de militar”.

Para el magistrado, esos motivos son los que usó Lombana para presentar la queja en su contra, a pesar de que se tratara de “discusiones ya superadas y resueltas en cada caso judicial de conocimiento de la Sala”. Reyes añadió que Lombana lo señalaba de una presunta asignación arbitraria de procesos, pero que realmente se trató de una asignación que se hizo por sorteo cuando el magistrado Francisco Farfán tuvo que ausentarse unos meses. A pesar de eso, dice el togado, “una vez el Dr. Farfán Molina reasumió sus funciones, como correspondía, retornaron a su Despacho los asuntos todavía en trámite, sin que proyectos por ella presentados resultaren vinculantes para el magistrado en mención como lo ha pretendido”.

El presidente de la Sala de Instrucción también se refirió a los señalamientos de Lombana de filtraciones a medios de comunicación de decisiones en los procesos en los que ella es ponente. Frente a ese tema, el togado dijo que “justamente por las filtraciones de información recientemente la Comisión de disciplina judicial dispuso la apertura de investigación por estos hechos, respecto de funcionarios de su despacho”.

Sobre la razón por la que Lombana nunca ha sido presidenta de esa sala, Reyes dijo que nunca se ha tratado de alguna decisión con intención de excluirla, además que “no se trata de un derecho que pueda exigirse por alguno de sus integrantes, al contrario, configura un reconocimiento, una dignidad concedida a quien es percibido como merecedor por sus méritos, más que de un privilegio de una gran responsabilidad consistente en representar con honor y decoro a la Sala y llevar en alto su nombre”.

Según el magistrado, su trato hacia la magistrada siempre ha sido respetuoso. “El trato amable y cordial que se impone lamentablemente no puede afirmarse provenga recíprocamente de la quejosa para con sus colegas de Sala”, escribió el togado en el documento.

Este pleito no es el primero que se presenta entre los integrantes de la Sala de Instrucción. En mayo de este año, la magistrada Lombana denunció que sus compañeros César Augusto Reyes y Misael Rodríguez, supuestamente habría ofrecido beneficios irreales a personas del caso Ungrd para que entregaran información sobre el caso. Esa denuncia también está en manos de la Cámara de Representantes.

Este es el documento completo del magistrado Reyes:

