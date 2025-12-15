Magistrado de la Corte Suprema pedía investigar a Isabel Zuleta por supuesta injerencia en capturas

Senadora de la República y delegada del gobierno en diálogo con bandas urbanas en Medellín, en entrevista. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de iniciar una investigación en contra de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por las denuncias de su supuesta injerencia para frenar capturas de líderes de grupos criminales. Sin embargo, uno de los magistrados se opuso a la decisión de la mayoría y pedía adelantar pesquisas contra la congresista.

La denuncia contra la senadora Zuleta llegó después de que en una entrevista el alcalde de Medellín (Antioquia), Federico Gutiérrez, señala que, supuestamente, la congresista se contactó con integrantes de la fuerza pública para interferir en la captura de alias Yordi, líder de la banda a Terraza. El denunciante le pidió al alto tribunal investigar a la política por las acciones que, según Gutiérrez, llevó a cabo para frenar el actuar de las autoridades.

Al revisar el caso, que aterrizó en el despacho del magistrado Francisco Farfán, la mayoría de la Sala encontró que no había argumentos suficientemente claros para iniciar acciones en contra de Zuleta. La decisión mayoritaria de la Sala de Instrucción fue no iniciar nada contra la congresista, por “falta de precisión en las conductas punibles” en la denuncia que recogía lo dicho por el alcalde de Medellín.

Sin embargo, el magistrado Misael Rodríguez se opuso a la decisión mayoritaria y salvó su voto, porque, a su parecer, sí había argumentos para iniciar las averiguaciones. Según contó el diario El Tiempo, el salvamento de voto de Rodríguez señalaba que “la denuncia contiene elementos suficientes para activar la administración de justicia”. El salvamento apunta a que, contrario a lo que piensan la mayoría de togados en el caso, “sí se puede verificar el señalamiento concreto a la senadora Zuleta López, incluso con un llamado de atención para que la Corte Suprema investigue lo que él planteó”.

“Hay un servidor público (alcalde de Medellín), que, además de llamar la atención para que se investigue el asunto, dice contar con información, según la cual, entre otros miembros de una mesa de negociación con organizaciones delincuenciales, la senadora Isabel Cristina Zuleta López habría intercedido, o interferido, ante altos mandos de la Policía Nacional, para manifestarles que si se capturaba al jefe de La Terraza, se acababa el proceso de paz”, escribió el magistrado Rodríguez en su salvamento.

Asimismo, resaltó que todo se dio “en un contexto en el que jueces de la República habían autorizado capturar a familiares y miembros de la organización delincuencial”. Para el magistrado, la Sala de Instrucción debió haber ido más allá de la simple revisión de la denuncia y tener en cuenta que en la entrevista que dio Federico Gutiérrez haciendo los señalamientos contra Zuleta, el alcalde de Medellín aseguró tener pruebas.

“¿Qué información tiene el alcalde Gutiérrez Zuluaga?, ¿de qué órdenes de captura se trata?, ¿se trató en este caso de audiencias reservadas de solicitud de captura?, ¿qué supo la aforada respecto de esas actuaciones?, ¿quiénes son los miembros de la Policía Nacional que habrían sido contactados por la aforada y qué tienen para decir al respecto?”, son las preguntas que, según Rodríguez, pudieron responderse adelantando acciones judiciales.

Aunque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema no inició acciones por esos señalamientos, la fuerza pública sí se está moviendo para tener más información sobre la supuesta injerencia de la congresista del Pacto Histórico en sus procedimientos. Por ejemplo, la cúpula de las fuerzas militares y el ministro de Defensa se reunieron para revisar las denuncias y luego se reunirán directamente con Zuleta.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.