Magistrado Farfán dice que nunca ha filtrado información y que todo es un montaje

El magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, denunció por el delito de injuria y calumnia a la prófuga Cielo Gnecco, quien lo señaló en una llamada de avisarles que sus teléfonos estaban intervenidos. Esto dentro de una investigación por presunta compra de votos.

En el documento de cuatro páginas conocido por El Espectador, Farfán asegura que las declaraciones de Cielo Gnecco no son ciertas y, por el contrario, se tratan de un montaje para agredir la credibilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“Nunca he tenido conversación alguna con dicha señora, ni le he enviado razones a través de terceros, en punto de una interceptación telefónica ordenada por mi propio Despacho, lo cual resulta además contrario a la lógica y al sentido común, pues si el Magistrado sustanciador ordena la interceptación telefónica como diligencia reservada, difícil resultaría creer que le comunique a los mismos interceptados que no hablen por ese medio. Habría sido más fácil y sencillo, si se le quisiera favorecer, simplemente no disponer tal diligencia”, dice la denuncia.

En este sentido, el magistrado explica que es posible que Cielo Gnecco haya conseguido esa información, pero reitera que no fue por su parte. “Esa fue la razón por la cual, la compulsa de copias que ordenó el Despacho el día 19 de octubre 2023, no solo tiene como destinataria a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, sino también a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue si los funcionarios a cargo del asunto, o investigadores del caso, pudieron incurrir en alguna de las filtraciones a que se refiere Cielo, Gnecco”.

La presunta filtración, que fue revelada en informe de Noticias Caracol, da cuenta como el 14 de mayo de 2019, el magistrado Farfán ordenó la interceptación de ocho líneas telefónicas, de las cuales cinco pertenecen al poderoso clan Gnecco. La orden estaba dirigida en contra del actual senador José Alfredo Gnecco Zuleta, quien había sido denunciado por presunta compra de votos para las elecciones de 2018; Cielo Gnecco, hoy prófuga de la justicia; Luis Alberto Monsalvo Ramírez, José Jorge Monsalvo y Luis Alberto Monsalvo.

Sin embargo, 21 días después de iniciadas las interceptaciones, el informe periodístico revela que el magistrado Farfán le avisó presuntamente a miembros de esa familia sobre lo que estaba pasando. Así lo demostraría una llamada entre Cielo Gnecco y José Alfredo Gnecco. “José, es que Francisco Farfán, con una Play mandó un mensaje que te dijera, de que el teléfono al tuyo te están copiando todo, que para ver si lo cambiabas”, dice Cielo Gnecco, según se consigna en un informe de interceptación de la Fiscalía.

