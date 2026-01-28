Magistrado Jorge Enrique Ibáñez fue apartado del estudio de la emergencia económica de Petro

Presidente de la Corte Constitucional, en entrevista. Foto: Óscar Pérez

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, no participará más en el proceso en el que se revisa el decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país en diciembre pasado. La Sala Plena del alto tribunal encontró razones para apartarlo del caso, en el que fue recusado y además se declaró impedido en días pasados.

Sus compañeros de sala, por unanimidad, decidieron dejarlo fuera del caso al estudiar el impedimento que él mismo presentó por las declaraciones dadas a medios de comunicación sobre el expediente. Aunque en el documento con el que presentó el impedimento señaló que en esas conversaciones no expresó ninguna opinión ni concepto sobre la emergencia económica decretada por el gobierno, ponía su participación a disposición de sus colegas.

Los ocho magistrados restantes decidieron que las declaraciones de su presidente sí eran suficientes para apartarlo completamente del proceso. Concretamente, Ibáñez no podrá conocer ni participar del caso que tiene como ponente al magistrado Carlos Camargo, quien revisa el decreto madre, ni del que tiene a cargo el magistrado Juan Carlos Cortés, que revisa el decreto por el cual se adoptaron medidas tributarias con ocasión de la emergencia económica.

Tal como lo contó El Espectador en su edición impresa de este 28 de enero, desde que la Casa de Nariño recusó a Ibáñez el pasado 21 de enero, varios magistrados de la Sala Plena vieron que podía prosperar la petición del Ejecutivo de dejar por fuera al presidente del alto tribunal. Además, algunos de los togados vieron como un error del presidente de la Corte presentar su impedimento después de que llegara la recusación, pues quedaba expuesto a una investigación disciplinaria.

Sin embargo, por ahora parece que Ibáñez no se enfrentará a ese problema, pues lo decidido por sus compañeros de Sala Plena fue el impedimento y no la recusación de la Presidencia de la República. Lo que es claro por ahora es que, además de tener que dar un paso al costado, dejará con un voto menos la petición del magistrado Camargo de suspender provisionalmente el decreto gubernamental.

Aunque se esperaba que se discutiera este mismo miércoles la ponencia de Camargo para suspender el decreto, la Sala Plena dejó para el próximo jueves ese debate. Una de las razones, como lo anticipó este diario, fue la cantidad de procesos próximos a prescribir que estaban pendientes en la Sala Plena y a los que les tenían que dar prioridad.

Por ahora, solo queda ver si los ocho magistrados que quedan en la Sala Plena definirán este jueves si suspenden o no el decreto del gobierno, como lo propone Camargo, o si le dan más largas al tema. Todo está por verse, pues los votos para suspender el decreto no parecen estar completos en el alto tribunal.

