Magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó impedimento en proceso de la reforma pensional

El magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, presentó un impedimento en el expediente de la reforma pensional. El togado, que además es el ponente del caso y en tres ocasiones ha pedido tumbar la iniciativa del gobierno de Gustavo Petro, dijo que en una entrevista dada a medios de comunicación podría haber hecho comentarios relacionados con el proceso y que podrían ser razón suficiente para que la Sala Plena lo aparte de la discusión.

Según se lee en el documento presentado por el magistrado Ibáñez, sus compañeros de sala deben determinar si incurrió o no en “la causal de impedimento consistente en ‘haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada’”.

El togado expuso que “en todo caso, la entrevista, en la que informé sobre el estado del proceso en ejercicio de mi función constitucional y reglamentaria como Presidente de la Corte, no reveló información nueva ni fue más allá de lo que ya era de público conocimiento”. Según él, solamente se limitó a “dar cuenta del estado procesal del expediente y de la secuencia de actuaciones que lo han caracterizado, sin emitir juicios valorativos adicionales a los que ya constaban en el proyecto de fallo que, como se ha expuesto, elaboré en cumplimiento de mis funciones como magistrado ponente y que lamentablemente había sido filtrado a la opinión pública meses atrás”.

Según Ibáñez, “si este no fuera un caso tan sensible, que ha generado tantos malestares para la Corte y para mí, en términos personales, seguramente me abstendría de presentar impedimento alguno, pues estoy convencido de que el concepto que sobre el asunto he formulado ante la Sala Plena y que conoce el público en general no es otro que el elaborado en ejercicio de mis funciones como ponente, y que lamentablemente, repito, se ha filtrado a los medios de comunicación y por lo tanto es de público conocimiento desde hace varios meses”.

Esa entrevista a la que se refiere el expresidente de la Corte es la misma por la cual tuvo que declararse impedido en los expedientes en los que se estudia el decreto de emergencia económica expedido en dicimebre del año pasado por el gobierno nacional. En esos procesos, Ibáñez fue apartadado totalmente.

Por ahora, se espera que esta semana la Sala Plena del lato tribunal revise una vez más la reforma pensional, pero antes de debatir de fondo, tendrá que resolver este impedimento de Ibáñez, así como recusaciones que se han presentado en el proceso. Una vez se soluciones eso, podrá seguir el debate sobre el futuro de la reforma, pero esta vez con la participación del conjuez Carlos Pablo Márquez.

