Mindefensa reitera recompensa de $3.000 millones en caso de Miguel Uribe

El ministro Pedro Sánchez aseguró que la recompensa es a cambio de información que lleve a los autores intelectuales del atentado que acabó con la vida del senador Miguel Uribe.

Redacción Judicial
11 de agosto de 2025 - 06:44 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró una rueda de prensa este 11 de agosto en el que lamentó la muerte del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, y reiteró que existe una recomensa de $3.000 millones a cambio de información que ayude a llegar a los autores intelectuales del atentado perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá.

Además, Sánchez aseguró que en la cartera ministerial trabaja una junta de inteligencia, con apoyo de países como Emiratos Árabes, Reino Unido y Estados Unidos, para dar con los responsables del ataque sicarial que, dos meses después de ejecutado, acabó con la vida de Uribe Turbay.

El ministro Sánchez se refirió a las líneas de investigación que adelanta la fuerza pública y los organismos de inteligencias. En ese sentido, explicó que hay varias, entre ellas la que apunta a que detrás del ataque estuvo la disidencia de la Segunda Marquetalia, pero que no es la única, por lo que aseguró que podrían existir más grupos armados implicados.

Por Redacción Judicial

