Mindefensa reitera recompensa de $3.000 millones en caso de Miguel Uribe

Recompensa por información sobre atentado contra Miguel Uribe Foto: Cortesía

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró una rueda de prensa este 11 de agosto en el que lamentó la muerte del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, y reiteró que existe una recomensa de $3.000 millones a cambio de información que ayude a llegar a los autores intelectuales del atentado perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá.

Además, Sánchez aseguró que en la cartera ministerial trabaja una junta de inteligencia, con apoyo de países como Emiratos Árabes, Reino Unido y Estados Unidos, para dar con los responsables del ataque sicarial que, dos meses después de ejecutado, acabó con la vida de Uribe Turbay.

El ministro Sánchez se refirió a las líneas de investigación que adelanta la fuerza pública y los organismos de inteligencias. En ese sentido, explicó que hay varias, entre ellas la que apunta a que detrás del ataque estuvo la disidencia de la Segunda Marquetalia, pero que no es la única, por lo que aseguró que podrían existir más grupos armados implicados.

