Magnicidio de Miguel Uribe: así avanza la investigación tras dos meses del atentado

Elder Arteaga Hernández, alias el “Costeño” (superior izquierda); William Fernando González Cruz, alias el “Hermano” (superior derecha); Katerine Martínez, alias “Gabriela” (inferior izquierda); y Carlos Eduardo Mora, alias el “Venezolano” (inferior derecha). Foto: Archivo Particular

Este lunes 11 de agosto el expediente de Miguel Uribe Turbay pasó de ser uno por tentativa de homicidio a uno con otro calibre. El fallecimiento del senador del Centro Democrático reconfigura la investigación, que ahora tendrá que ser una enfocada en su asesinato y en el delito de homicidio agravado de un líder político que se alistaba para empezar la carrera presidencial. El cambio representa un hito en el proceso, pero en el fondo las preguntas siguen siendo las mismas: ¿Quién ordenó el atentado? ¿Quién lo pagó? Todas siguen siendo una...