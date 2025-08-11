No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Magnicidio de Miguel Uribe: así avanza la investigación tras dos meses del atentado

Luego de permanecer en cuidados intensivos por dos meses, este lunes 11 de agosto falleció el senador Miguel Uribe Turbay. A dos meses de ocurrir el ataque sicarial en Bogotá, estos son los últimos detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía para dar con todos los responsables materiales e intelectuales del crimen.

Redacción Judicial
11 de agosto de 2025 - 05:04 p. m.
Elder Arteaga Hernández, alias el “Costeño” (superior izquierda); William Fernando González Cruz, alias el “Hermano” (superior derecha); Katerine Martínez, alias “Gabriela” (inferior izquierda); y Carlos Eduardo Mora, alias el “Venezolano” (inferior derecha).
Foto: Archivo Particular

Este lunes 11 de agosto el expediente de Miguel Uribe Turbay pasó de ser uno por tentativa de homicidio a uno con otro calibre. El fallecimiento del senador del Centro Democrático reconfigura la investigación, que ahora tendrá que ser una enfocada en su asesinato y en el delito de homicidio agravado de un líder político que se alistaba para empezar la carrera presidencial. El cambio representa un hito en el proceso, pero en el fondo las preguntas siguen siendo las mismas: ¿Quién ordenó el atentado? ¿Quién lo pagó? Todas siguen siendo una...

Muerte de Miguel Uribe

Eduardo Galeano López(34409)Hace 4 minutos
Es la hora en la cual el ministerio de justicia, la FGN, los jueces dejen de ser cómplices de los crímenes de todas las especies que ocurren en Colombia. Si tanta inteligencia docta anida en los que deben aplicar pronta, recta y cumplida justicia en Colombia, deben estar diseñando una estrategia para que tan espeluznante impunidad sea superada. El espectacular y fallido Montealegre debe dejar de enseñorearse en el cargo y obrar con coherencia si se cree tan capaz como lo alardea.
