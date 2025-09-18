Magnicidio de Miguel Uribe: dos implicados en el crimen fueron trasladados a la cárcel

Elder José Arteaga Hernández, alias "El Costeño"; y William Fernando González, alias "El Hermano", fueron trasladados a cárceles en Santander y Caldas, respectivamente. Foto: Archivo e Inpec

Mientras que avanzan las investigaciones de la Fiscalía para esclarecer el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, dos de los implicados en el crimen, que permanecían recluidos en el búnker en Bogotá, fueron enviados a distintas cárceles. Se trata de Elder José Arteaga, alias “El Costeño”; y William Fernando González, alias “El Hermano”.

Este jueves, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dio a conocer las reseñas de estos dos hombres. Según la información del Instituto, “El Costeño” fue enviado a la cárcel de Palogordo en Girón (Santander), y alias “El Hermano” a la cárcel de La Dorada (Caldas). Ambos hombres están imputados por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (todas agravadas).

¿Quién es alias “El Costeño”?

De acuerdo con las pesquisas que ha adelantado la Fiscalía por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, alias “El Costeño” sería el cerebro logístico del atentando ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio. Alias “Gabriela”, una de las implicadas en el caso, y que habría asistido a las inmediaciones de la zona el día del ataque, aseguró que este hombre la contactó el 6 de junio para ofrecerle participar en el crimen.

Según sus declaraciones, ese mismo día “El Costeño” también contactó a Carlos Eduardo Mora, alias “El Venezolano" y otro de los asistentes al mitín en el que fue atacado el político por el menor que le disparó. El día antes del atentado, las cuatro personas fueron hasta el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. Según alias Gabriela, querían hacer un reconocimiento del lugar.

El día del atentado, según las declaraciones recopiladas por el ente investigador, este hombre llegó en un carro gris, en el que estuvieron alias “Gabriela” y alias “El Venezolano". En ese mismo vehículo, según las pesquisas, se le entregó al menor el arma al menor, quien caminó unas cuadras hasta llegar al parque El Golfito.

¿Quién es alias “El Hermano”?

William Fernando González Cruz fue capturado el pasado 19 de junio. La Fiscalía lo señala como el colaborador de la fuga de “El Costeño" y de "Gabriela" tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay en el parque El Golfito, en Fontibón (Bogotá).

Las investigaciones apuntan a que alias “El Hermano” tenía la misión de esperar al hombre y a la mujer para ayudarlos a escapar. La ruta de escape fue desde el barrio Hayuelos y finalizó en una cantina del barrio Santa Fe, donde se reunieron con los otros implicados.

