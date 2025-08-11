Magnicidio de Miguel Uribe: los momentos claves de su vida y carrera política

Senador de la república durante la moción de censura a Iván Velásquez en el Congreso de la República Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de permanecer dos meses y un par de días internado en la clínica Fundación Santa Fe, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió en la madrugada de este 11 de agosto de 2025. El político del Centro Democrático fue atacado con un arma de fuego el pasado sábado 7 de junio, cuando se encontraba en un evento público en el Parque El Golfito del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón (Bogotá).

Uribe Turbay recibió tres disparos, de los cuales dos impactaron en la parte posterior de su cabeza, arriba de la nuca, y uno más a la altura de su rodilla. En medio del pánico y la persecución del presunto sicario, el precandidato fue llevado a un centro médico en la zona, para luego ser traslado a la Fundación Santa Fe donde permaneció internado hasta hoy.

Miguel Uribe Turbay nació el 28 de enero de 1986 en Bogotá, en un hogar donde se respiraba periodismo y política: su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada por Pablo Escobar en 1991; y su abuelo materno, Julio César Turbay, fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982. Estudió Derecho en la Universidad de los Andes, donde también cursó una maestría en Políticas Públicas y una más en Administración Pública de la Escuela de Gobierno de Harvard.

Con 26 años de edad, Uribe Turbay inició su carrera política en el Concejo de Bogotá el 1 de febrero de 2012. Con el aval de Partido Liberal, Uribe fue opositor de Gustavo Petro, entonces alcalde Bogotá; y en el 2014 llegó a la presidencia del Concejo con 32 votos a favor de los 45 disponibles.

En 2016, con la llegada de Enrique Peñalosa a la Alcaldía de Bogotá (2016 - 2019), Miguel Uribe ocupó el cargo de Secretario de Gobierno de Bogotá. Se convirtió en su mano derecha y acompañó al alcalde a clausurar las obras de las mansiones ilegales construidas en los cerros orientales en 2016. En octubre de 2018, Uribe Turbay renunció al cargo para lanzarse a la Alcaldía con el movimiento independiente “Avancemos”.

Su candidatura obtuvo más de 426.000 votos y obtuvo apoyo de distintos partidos políticos como el Partido Liberal, el Conservador, Colombia Justa Libres, el MIRA, además del Centro Democrático. Terminó ocupando el cuarto puesto en la votación, por debajo de Hollman Morris, Carlos Fernando Galán y Claudia López. Esta última fue la vencedora.

Tras la derrota en las elecciones de la Alcaldía, Uribe Turbay viajó a Boston (Estados Unidos) a estudiar su segunda maestría en la Escuela de Gobierno de Harvard. Tres años después, en 2022, luego de una llamada del expresidente Álvaro Uribe, Miguel Uribe encabezó la lista del Centro Democrático al Senado, y con un total de 226.922 votos, se convirtió en el senador más votado por lista abierta del país.

Desde la Comisión Tercera, encargada de los asuntos económicos, Uribe Turbay se opuso a todas las reformas tributarias propuestas por la presidencia de Gustavo Petro y se convirtió en una de las voces más fuertes de la oposición. Además, fue el senador que lideró el proyecto para revivir los días sin IVA, propuesta del gobierno Duque que luego tumbó la Corte Constitucional, y fue uno de los líderes que promovió el debate para hundir el presupuesto que propuso el gobierno para este año.

En octubre de 2024, el senador Uribe Turbay lanzó su precandidatura presidencial en Copacabana (Antioquia). En ese mismo lugar, hace 34 años, su madre, la periodista Diana Turbay fue asesinada en medio de un rescate fallido de la Policía, luego de permanecer secuestrada durante cinco meses por el grupo Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar.

La candidatura de Uribe Turbay, por el Centro Democrático, generó roces al interior del partido y con las otras candidatas que buscaban el aval del partido para llegar a la presidencia, como las senadoras Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Aunque la consulta interna no había ocurrido para el momento del ataque sicarial a Uribe Turbay, el político punteaba la lista para ser el candidato oficial.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.