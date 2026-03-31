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“Mamá, iba en el avión que se acaba de estrellar”: historia de un sobreviviente del Hércules

Segundos después de que el avión Hércules en el que viajaba se desplomara en la selva del Putumayo, el subteniente Juan David Díaz recuerda haber despertado entre cuerpos y rodeado por las llamas. Esta es la historia de uno de los uniformados que logró salir con vida de, hasta ahora, la peor tragedia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
31 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
El subteniente Juan David Díaz, de 25 años, era el comandante de un pelotón del Batallón Infantería de Selva 49 del Ejército que estuvo en el accidente del avión Hércules. 61 soldados murieron en la tragedia.
El subteniente Juan David Díaz, de 25 años, era el comandante de un pelotón del Batallón Infantería de Selva 49 del Ejército que estuvo en el accidente del avión Hércules. 61 soldados murieron en la tragedia.
Foto: Archivo Particular

La inmensa armadura de metal ardía en llamas frente a los ojos del subteniente Juan David Díaz Muñoz. Luego de perder el conocimiento por 30 segundos mientras el avión Hércules caía al piso, el primer recuerdo que viene a su mente es despertar entre los cuerpos de hombres y mujeres de su pelotón cubiertos de sangre. Algunos heridos, otros muertos. Él, de 25 años y comandante de una unidad del Batallón Infantería de Selva 49 del Ejército, junto con otros 56 uniformados, fueron los únicos sobrevivientes entre las 126 personas que abordaron la...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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