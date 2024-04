Mancuso dará su versión a la JEP sobre las masacres de El Aro y La Granja

Fotografía cedida por la Policía de Colombia que muestra al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras su llegada de Estados Unidos. Foto: EFE/ Policía de Colombia - Policía de Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a rendir versión al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre las masacres de los corregimientos de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, en 1997 y 1996, respectivamente. Con este llamado, la JEP busca fortalecer la investigación del macrocaso 08, relacionado con los crímenes de la Fuerza Pública en asociación con paramilitares, agentes del Estado o terceros civiles.

Los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad le preguntarán a Mancuso por el relacionamiento que tuvieron grupos paramilitares con miembros de la Fuerza Pública durante el par de eventos por los cuales Colombia fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del primer llamado a versión luego que, este año, la JEP aceptara la comparecencia del exjefe de las autodefensas como punto de conexión entre sus grupos criminales y agentes del Estado.

“Mancuso también deberá brindar información sobre la consolidación de las ‘Convivir’ y detallar cómo a través de estos grupos de vigilancia privados se habrían ejecutado graves violaciones de derechos humanos contra integrantes de movimientos sociales. La sala trasladará a Mancuso Gómez informes de organizaciones de víctimas, sentencias de Justicia y Paz, así como de la justicia ordinaria, que contienen pruebas y testimonios sobre cómo se habrían dado estos hechos y los ocurridos en La Granja y El Aro”, explicó la JEP.

El llamado a versión tiene el objetivo de contrastar información con la que ya cuenta la JEP y, asimismo, se estableció que Mancuso será llamado para esclarecer los otros casos de interés de la Jurisdicción de paz. La entidad comunicará la decisión a las víctimas de las masacres de El Aro y La Granja con el objetivo de que participen en la diligencia y le puedan hacer preguntas al compareciente. La fecha definitiva de las audiencias será comunicada en las próximas semanas.

Al momento de ser aceptado en la JEP, Mancuso entregó información en diferentes casos de interés para esa justicia y esta, luego de ello, valoró los aportes y los clasificó entre novedosos y reiterativos. Entre la información nueva, está un señalamiento contra Álvaro Uribe Vélez, sobre este expediente de masacres por el cual el expresidente tiene una indagación abierta en la Fiscalía y, además, Colombia fue condena internacionalmente. Está probado que entre 150 paramilitares arrasaron el corregimiento antioqueño, quemaron 42 de las 60 casas, se robaron miles de cabezas de ganado y, con lista en mano, torturaron y asesinaron a 12 personas señaladas falsamente de guerrilleros.

Mancuso aseguró que los crímenes se gestaron con los militares de más alto rango en Antioquia, entre ellos los generales Alfonso Manosalva e Iván Ramírez Quintero, comandantes de la Cuarta Brigada y la Primera División del Ejército, respectivamente. Según Mancuso, el general Ramírez, cuyo sometimiento a la JEP fue rechazado, lo mandó para organizar y coordinar la operación de El Aro. La cual, a su vez, les habría pedido Pedro Juan Moreno, quien fuera secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, durante la administración de Uribe Vélez.

“Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. ‘Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba. Me llevo a reunirme a la finca de Uribe (…) y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro’”, le dijo Mancuso a la JEP. Aunque en el texto no es claro si Mancuso está citando lo que recuerda escuchar de Moreno, la JEP concluyó que: “se asegura que el señor Uribe Vélez tenía todo el conocimiento de las operaciones que se concretaban en las reuniones”.

