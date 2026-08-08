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“Mano dura” y aspersión: las que impartió primeras órdenes de De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella hizo un repaso por los temas que serán prioridad en su mandato. Dentro de los temas están la aspersión sobre cultivos de uso ilícito, la cadena perpetua y el regreso de la ofensiva contra la criminalidad.

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Redacción Judicial
08 de agosto de 2026 - 01:00 p. m.
El presidente Abelardo de la Espriella dio su discurso ante tropas del Ejército Nacional.
El presidente Abelardo de la Espriella dio su discurso ante tropas del Ejército Nacional.
Foto: AFP

En su discurso de posesión, el presidente Abelardo de la Espriella se mostró como el otro cambio. Desde el Batallón Pichincha, en Cali, el nuevo mandatario explicó la hoja de ruta para el gobierno que asumió hasta el 203o. Desde que ganó la Presidencia, ya había lanzado un mensaje fuerte y principal: la promesa de mano dura contra las estructuras criminales. Y este 7 de agosto les habló literal y directamente a las tropas del Ejército que estaban perfectamente formadas enfrente de él: “He venido a cerrar un capítulo de resignación”. Acto...

Por Redacción Judicial

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