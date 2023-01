Marcelo Pecci: hermanos que habrían dado plata para el atentado, aceptaron cargos

Fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Foto: AFP - DANIEL DUARTE

Ante un juez de control de garantías de Cartagena, Ramón y Andrés Pérez Hoyos aceptaron que fueron los hombres encargados de entregar la plata para el atentado en el que fue asesinado el fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo del año pasado en Barú (Bolívar). Los hermanos, que fueron capturados en la madrugada del pasado sábado 14 de enero, explicaron que sí fueron ellos quienes le entregaron a Fernando Luis Correa $1.500 millones para pagar el homicidio del funcionario.

En plena audiencia, los hermanos le pidieron disculpas a la familia de Pecci y le confesaron que están arrepentidos de haber participado en el entramado criminal que acabó con su vida. Antes de aceptar cargos, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas y reveló una a una las pruebas materiales y testimonios en su contra. Según el ente investigador, los hermanos Pérez contactaron a Fernando Luis Correa, el cerebro de toda la operación, para encomendarle la misión de asesinar a Pecci.

A él le pagaron $1.500 millones y, según la versión de Correa, se trataba de un atentado ordenado desde Paraguay por un capo de la mafia que quería vengarse de Pecci. Ni el testigo ni la Fiscalía revelaron la identidad del narcotraficante que sería el autor intelectual del asesinato. Además de los hermanos Pérez Hoyos, el ente investigador reveló que detrás de toda la operación también estuvo Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, pareja de Andrés Pérez, quien se encuentra prófuga en El Salvador.

Durante la audiencia que se llevó a cabo este domingo, el fiscal del caso, Mario Burgos, reveló varias de las pruebas en contra de los capturados, como fotografías, videos, transacciones bancarias y pagos, para sostener la tesis de que fueron ellos los encargados de financiar el homicidio y que, además, estuvieron en Cartagena supervisando que el atentado no tuviera mayores sorpresas. Además de las pruebas documentales, la Fiscalía presentó varios apartes del testimonio de Correa.

En ellos, por ejemplo, quedó en evidencia que los hermanos Pérez Hoyos son unos viejos conocidos del mundo del narcotráfico. El propio Correa contó que conoció hace unos años a Ramón Pérez, cuando ambos pertenecieron a las filas del grupo paramilitar Los Rastrojos. El testigo agregó que Pérez fue comandante de esa facción criminal y que tuvo vínculos con alias “Don Berna” el “Alemán” y los hermanos Castaño. Sobre Andrés Pérez, Correa contó que sabía que era un narcotraficante que manejaba negocios de Paraguay.

“Ustedes, no otras personas distintas, participaron de manera directa, con un apoyo trascendental, que no era otro que el de dar el dinero para acabar con la vida de Pecci, con reuniones directas con Correa, mismo que decide romper su silencio y corroborar los hechos ya probados por la Fiscalía”, relató Burgos durante la audiencia. Después de escuchar una a una las pruebas en su contra, el juez del caso le preguntó a los dos capturados si habían entendido la imputación del fiscal y si aceptaban cargos, para recibir una rebaja en la pena.

Ambos contestaron que sí a ambas preguntas y pidieron hablar. “Aprovenchando la situación, quiero pedirle perdón a la familia del doctor Pecci. Pidiéndole perdón a la familia no va a... Pero sí decir que me ha dolido mucho la situación, el gran error que cometí. De corazón les pido que me perdonen a la señora de Pecci y a la familia”, expresó Ramón Pérez. A su turno, su hermano, Andrés, dijo: “Yo sé que fue un error muy grande. No tengo palabras para expresar disculpas a la familia Pecci, más a su señora en su estado de embarazo. Estoy muy arrepentido y quiero ofrecerle disculpas de todo corazón”.

Con Ramón y Andrés Pérez Hoyos, la Fiscalía ha judicializado a siete personas. Las primeras cinco fueron capturadas días después del homicidio: Cristian Camilo Monsalve y Marisol Londoño, los encargados del seguimiento al fiscal; Wendre Still Scott, el sicario; Eiverson Adrián Zabaleta, el encargado del transporte; y Fernando Luis Correa, el cerebro de toda la operación. Los cuatro primeros aceptaron cargos y fueron condenados a 23 años de prisión.

Por su parte, Correa fue llamado a juicio, pero, como quedó claro en el caso de los hermanos, está colaborando con la Fiscalía, a cambio de algún beneficio judicial. Mañana lunes 16 de enero, continuará la audiencia en la que la Fiscalía pedirá una medida de aseguramiento en contra de los hermanos Pérez Hoyos.

