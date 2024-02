Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, renunció al programa de protección. Foto: Ilustración de William Ñiampira

Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, y quien denunció ser víctima de varias actuaciones irregulares en su contra, entre ellas la práctica de una prueba de polígrafo, renunció al programa de protección de víctimas y testigos. La noticia la anunció su abogado Iván Cancino, quien aseguró que la decisión la tomó por presuntas persecuciones que estaría sufriendo de parte de funcionarios de ese organismo.

He sido comunicado hoy, por MARELBYS MEZA que ha renunciado al programa de protección de víctimas y testigos debido a persecución sufrida por algunos funcionarios del mismo. Su vida en constante peligro ! @FiscaliaCol @DefensoriaCol @PGN_COL @UNPColombia — Iván Cancino (@CancinoAbog) February 11, 2024

Tras conocerse la denuncia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que le darán a la mujer toda la protección que necesite. “Daremos toda la protección a Marelbys Meza”, escribió.

Marelbys Meza denunció que en enero de 2023, luego de que se perdiera una maleta con dinero de la casa de Laura Sarabia, en ese momento, jefa de gabinete del gobierno de Gustavo Petro, fue acusada de robárselo y por eso le tomaron una prueba de polígrafo, al parecer irregular.

“A mí me tomaron un polígrafo el día 30 de enero en Presidencia. Yo fui recogida. A mí me recogieron en mi casa. Me llevaron al tema del polígrafo desde las 2 de la tarde hasta las 6, ahí estuve cuatro horas en un sótano que decía poligrafía y yo vengo a denunciar de manera voluntaria porque yo me he sentido amedrentada, siento que me persiguen y el día que estuve allá fui maltratada verbalmente y me decían: usted es una mentirosa; usted es una ladrona; usted no va a salir, usted no duerme en mi casa y que iba derecho para la cárcel”, dijo la mujer. Además, también habría sido chuzada.

Por la prueba de polígrafo ya fue imputado el jefe de la Oficina de Protección Presidencial, el coronel Caros Feria, el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez. Por las chuzadas han sido imputados Dana Alejandra Canizales y Jhon Fredi Morales Cárdenas, patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá, el intendente Alfonso Quinchanegua, el uniformado Fredy Alexander Gómez y el capitán Carlos Andrés Correa.

