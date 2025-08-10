María Claudia Tarazona sobre salud de Miguel Uribe: “se recupera y está estable”

La esposa del senador Miguel Uribe Turbay asegura que el precandidato presidencial salió bien de su más reciente cirugía. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Miguel Uribe Turbay está estable y se recupera de su más reciente cirugía tras el atentado sufrido el pasado 7 de junio en Bogotá. Así lo aseguró su esposa María Claudia Tarazona a través de redes sociales. El senador del Centro Democrático y precandidato presidencial había vuelto a estado crítico tras haber sufrido una hemorragia en el sistema nervioso central.

A través de una publicación en Instagram, la esposa de Miguel Uribe agradeció por la solidaridad de las personas con el caso del político que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe. También, dijo que en los pasados días el senador “enfrentó una nueva situación, que con su fortaleza, la oportuna atención de sus médicos y sobre todo la ayuda de Dios, está superando y hoy se recupera y está estable".

Dentro de la publicación anunció que este lunes 11 de agosto a las 7:00 p.m. liderará un rosario por la salud de Miguel Uribe a través de redes sociales.

Noticia en desarrollo...

