María Palecho y James Flor: la voz de las víctimas en Cauca que fue silenciada por balas

Asesinan a María Palechor y James Flor, pareja de líderes sociales, en zona rural de Cajibío
Foto: Archivo Particular
María Ovidia Palechor y James Flor eran compañeros de vida y también de lucha. La pareja dedicó su vida al liderazgo social de campesinos y comunidades indígenas. En la mañana de este 1 de septiembre se confirmó que ambos fueron asesinados por sicarios en su vivienda en el sector de Las Casitas, corregimiento de La Pedregosa, en Cajibío (Cauca) y su crimen, que ya está siendo investigado, deja una pérdida entre quienes veían en ellos una voz para denunciar las injusticias. Aunque las pesquisas por su crimen hasta ahora arrancan, quienes...
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