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María Palecho y James Flor: la voz de las víctimas en Cauca que fue silenciada por balas

En Cajibío (Cauca), María Ovidia Palechor y James Flor habían convertido la defensa de su comunidad y de las víctimas en una tarea cotidiana. Ambos habían advertido sobre los riesgos que enfrentaban en una zona marcada por la violencia de los grupos armados. Este 1 de septiembre, fueron asesinados en su propia casa, dejando tras de sí una historia de liderazgo, denuncias y búsqueda de paz que ahora queda en silencio.

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Redacción Judicial
02 de septiembre de 2026 - 01:25 a. m.
Asesinan a María Palechor y James Flor, pareja de líderes sociales, en zona rural de Cajibío
Asesinan a María Palechor y James Flor, pareja de líderes sociales, en zona rural de Cajibío
Foto: Archivo Particular

María Ovidia Palechor y James Flor eran compañeros de vida y también de lucha. La pareja dedicó su vida al liderazgo social de campesinos y comunidades indígenas. En la mañana de este 1 de septiembre se confirmó que ambos fueron asesinados por sicarios en su vivienda en el sector de Las Casitas, corregimiento de La Pedregosa, en Cajibío (Cauca) y su crimen, que ya está siendo investigado, deja una pérdida entre quienes veían en ellos una voz para denunciar las injusticias. Aunque las pesquisas por su crimen hasta ahora arrancan, quienes...

Por Redacción Judicial

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