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Peralta, Chagüi y Bedoya: los otros congresistas en la mira por desfalco a la Ungrd

Cuatro congresistas presos. Siete en juicio y tres más bajo la mira. Así van las cuentas del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el alto tribunal que está semana ordenó la captura de Karen Manrique y Wadith Manzur. Los tres políticos que cargan graves acusaciones en su contra son Martha Peralta, Julio Elías Chagüi y Berenice Bedoya.

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Redacción Judicial
15 de marzo de 2026 - 02:00 a. m.
Senadores Martha Peralta, Julio Elías Chagüi y Berenice Bedoya, salpicados por el escándalo de corrupción de la Ungrd.
Senadores Martha Peralta, Julio Elías Chagüi y Berenice Bedoya, salpicados por el escándalo de corrupción de la Ungrd.
Foto: El Espectador

“En la primera reunión de mi consejo de ministros enseñé en qué consistían los cupos (indicativos), cuáles serían las presiones que ejercieron los congresistas tradicionales acostumbrados a esa práctica que se considera normal y prohibí otorgarlos en cualquier lugar de la administración”. Estas fueron algunas de las palabras que usó el presidente Gustavo Petro esta semana para referirse al desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Lo hizo, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la captura de...

Por Redacción Judicial

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