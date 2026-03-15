Peralta, Chagüi y Bedoya: los otros congresistas en la mira por desfalco a la Ungrd

Senadores Martha Peralta, Julio Elías Chagüi y Berenice Bedoya, salpicados por el escándalo de corrupción de la Ungrd. Foto: El Espectador

“En la primera reunión de mi consejo de ministros enseñé en qué consistían los cupos (indicativos), cuáles serían las presiones que ejercieron los congresistas tradicionales acostumbrados a esa práctica que se considera normal y prohibí otorgarlos en cualquier lugar de la administración”. Estas fueron algunas de las palabras que usó el presidente Gustavo Petro esta semana para referirse al desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Lo hizo, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la captura de...