Más de 18.000 heridas abiertas: reclutamiento y abusos por los que las Farc pidieron perdón

El reclutamiento de menores es una antigua práctica entre los grupos ilegales en Colombia. Según la JEP, al menos 18.677 niños fueron reclutados por las FARC. Foto: Jonathan Bejarano

El último secretariado de las antiguas Farc reconoció que reclutó, violó, torturó, asesinó y desapareció a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado del país. Los seis miembros de esa cúpula, hoy comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no solo aceptaron su responsabilidad directa en estos crímenes sino que, por primera vez, pidieron perdón por haberle arrebatado la infancia al país.

A través de una carta, los exguerrilleros admitieron los crímenes que se convirtieron en una práctica...