Más de 18.000 heridas abiertas: reclutamiento y abusos por los que las Farc pidieron perdón

Por primera vez, la antigua guerrilla aceptó su responsabilidad y pidió perdón por el reclutamiento forzado, la violencia sexual, los malos tratos, las torturas, los homicidio y las violencias reproductivas contra niñas, niños y adolescentes en sus filas en el marco del conflicto armado. Estos son los datos clave de un crimen que le quitó la infancia al país durante décadas.

Redacción Judicial
03 de marzo de 2026 - 02:22 p. m.
El reclutamiento de menores es una antigua práctica entre los grupos ilegales en Colombia. Según la JEP, al menos 18.677 niños fueron reclutados por las FARC.
Foto: Jonathan Bejarano

El último secretariado de las antiguas Farc reconoció que reclutó, violó, torturó, asesinó y desapareció a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado del país. Los seis miembros de esa cúpula, hoy comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no solo aceptaron su responsabilidad directa en estos crímenes sino que, por primera vez, pidieron perdón por haberle arrebatado la infancia al país.

A través de una carta, los exguerrilleros admitieron los crímenes que se convirtieron en una práctica...

Por Redacción Judicial

Berta Lucía Estrada(2263)Hace 20 minutos
Genocidas, pederastas de la peor calaña, bazofia en el sentido literal de la palabra; iguales a los paramilitares. Son una verdadera podredumbre; sumieron a Colombia en un lodazal del que posiblemente jamás salga. Nota: El "perdón" no existe; lean a Derrida. Ningún "perdón" va a devolverle a Colombia la infancia perdida; entre muchos otros crímenes cometidos en esta guerra fratricida. Ustedes, junto con los paramilitares, son criminales de guerra, un horror.
