Más de 40.000 homicidios en lo que va del gobierno Petro: así cambió el panorama. Foto: Alcaldía de Bogotá

A tres años de mandato, el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro no ha dado los resultados esperados y las cifras lo confirman. Así lo demostró un informe del Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado. Según una investigación en cabeza del profesor Andrés González, quien lidera el observatorio, durante los tres primeros años de este gobierno se registraron 40.663 homicidios en el país. La cifra supera los homicidios durante el trienio de Iván Duque por 2.862 asesinatos más, un aumento del 7,59%. En ese...