Judicial
Más de 40.000 homicidios en lo que va del gobierno Petro: así cambió el panorama

Un informe del Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado documentó que en los tres primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro se registraron 40.633 homicidios, lo que representa un incremento del 7,59% frente a los dos mandatos anteriores. Estos son los reportes.

Redacción Judicial
30 de diciembre de 2025 - 11:46 p. m.
A tres años de mandato, el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro no ha dado los resultados esperados y las cifras lo confirman. Así lo demostró un informe del Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado. Según una investigación en cabeza del profesor Andrés González, quien lidera el observatorio, durante los tres primeros años de este gobierno se registraron 40.663 homicidios en el país. La cifra supera los homicidios durante el trienio de Iván Duque por 2.862 asesinatos más, un aumento del 7,59%. En ese...

angela gómez Suárez(622)Hace 10 minutos
"el proyectó de paz total del Presidente Gustavo Petro no ha dado los resultados esperados,las cifras lo confirman" .Según el despistado redactor judicial ,los 47.043 asesinatos fueron cometidos por los grupos alzados en armas:ELN ,disidencias de FARC y clan del Golfo,por lo cual estamos en una guerra desbordada o los crímenes cometidos por la delincuencia común ,todos son militantes de los grupos subversivos.O es antipretista o obedece a instrucciones de los patrones de denigrar de Petro.
AR181(8z0an)Hace 23 minutos
Nos estan matando!
