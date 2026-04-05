Más de 50 personas LGBTIQ+ desaparecidas por el conflicto armado en Colombia: así las buscan

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas implementó una estrategia de búsqueda para encontrar a personas de la comunidad LGBTIQ+ víctimas de la violencia por su orientación sexual, identidades y expresiones de género diversas en el contexto de la guerra en el país. Foto: UBPD

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Para buscar a Fabio Arturo Duque su familia hace una especie de inventario con sus recuerdos: la ropa, la chaqueta gris, el jean azul, los tenis negros. La edad, el color de piel, la estatura, las cicatrices, los gestos y la fecha en que no regresó a casa. Desapareció en la década de los 90 en Apartadó, Antioquia, cuando tenía 16 años.

A la par de la lista, sus seres queridos también crean una red de vínculos: amistades, parejas y personas cercanas que a la final constituyen lo que se conoce como una familia social. Es esa figura la que se vuelve fundamental al momento de buscar personas de la comunidad LGBTIQ+, pues entre más detalles e información exista sobre sus vidas, las posibilidades de encontrarles son mayores.

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Aunque la familia de Fabio Arturo Duque no tiene claridad sobre su orientación sexual o su identidad de género, decidieron incluir su caso en la estrategia de Búsqueda Igualitaria Activa de la UBPD. “Sabemos que muchas familias han buscado en silencio. La estrategia considera que los espacios de refugio ante la discriminación y la exclusión donde históricamente han socializado las personas LGBTIQ+ pueden ser una ventaja a la hora de buscarles porque también somos redes de información; y podría aumentar la probabilidad de que alguien les conozca o sepa de su paradero”, explica Matilda González Gil, lideresa de la estrategia de la UBPD.

Así como Fabio Arturo Duque, otras 49 personas esperan ser encontradas bajo la Búsqueda Igualitaria Activa. La Unidad de Búsqueda ha recibido estas solicitudes de personas desaparecidas en hechos relacionados con el conflicto armado. Para encontrarlas, la estrategia cuenta con un equipo conformado por antropólogas forenses, analistas de datos, investigadoras enfocadas en la participación y asistentes dedicadas a buscar mujeres y personas LGBTIQ+. Asimismo, la Búsqueda Igualitaria cuenta con un equipo enfocado en buscar personas de grupos históricamente discriminados.

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No es un esfuerzo menor. En muchas historias de personas LGBTIQ+, el prejuicio y la exclusión fueron exacerbados por la violencia del conflicto y siguieron operando después. La búsqueda se hace, a veces, con la voz baja. Con miedo y vergüenza. “La violencia por prejuicio está motivada por estereotipos sobre la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. Es una violencia que busca enviar un mensaje a través de los cuerpos de las personas LGBTIQ+, convertirlos en advertencia para otras”, explicó González.

Así buscan a las personas LBTIQ+ desaparecidas

“¿Qué significa no solo violentar, sino ‘borrar’ a alguien para enviar un mensaje?”. Bajo esa pregunta, la Búsqueda Igualitaria tiene como eje central la difusión por todos los medios posibles de información, historias de vida y fotografías de personas LGBTIQ+ desaparecidas. De esta manera, la estrategia pretende llegar a espacios de socialización concurridos por la comunidad.

El objetivo es encontrar a sus familias sociales. “Un logro histórico fue que las familias consanguíneas dieran su consentimiento informado para el uso de imagen e información relacionándolo a orientaciones sexuales e identidades de género diversas, porque para varias antes de la desaparición fue difícil aceptar la diversidad que hoy quieren abrazar y les hace falta”, aclaró González.

Buscan a Mamamía, Vicky Álvarez y Lucerito

En estos casos la pregunta es pública y directa: ¿dónde están? ¿Dónde está Mamamía, mujer trans desaparecida el 12 de enero de 2002 en Puerto Boyacá? Sacada de su lugar de trabajo por hombres armados en un hecho relacionado con violencia motivada por prejuicio. ¿Dónde está Vicky Álvarez? Mujer trans joven desaparecida el 15 de diciembre de 2000, también en Puerto Boyacá. ¿Dónde está Lucerito Morales? Mujer trans adolescente de 13 años desaparecida el 15 de diciembre de 2000 en Puerto Berrío (Antioquia). ¿O dónde está La Negra Candela? Mujer trans desaparecida en marzo de 2012 en Puerto Rico (Caquetá), donde trabajaba como peluquera.

¿Dónde está Erik Hernán Reyes Prieto? Hombre con orientación sexual diversa desaparecido en Bogotá el 1 de julio de 2005, quien frecuentaba las calles 13 y 19. ¿Dónde está José Yuri Fernández Martínez? Reclutado forzosamente en 1997 cuando tenía 12 años, fue visto por última vez en la vereda Piñalito de Vistahermosa (Meta). La última comunicación con su familia fue en 2006. ¿Dónde está Wilder Arley Sepúlveda Medina? Desaparecido entre 2002 y 2003 en Guacaramo, zona rural de Villanueva (Casanare) Era reservista del Ejército.

¿Dónde está Pedro Nel Carvajal? Fue visto por última vez el 28 de diciembre de 1995 cuando viajó a Medellín por un dinero y, se supone, regresaría ese mismo día. ¿Dónde está Otoniel Mejía Flórez? Hombre gay retenido por un grupo armado y desaparecido el 7 de diciembre de 2002 mientras administraba un bar en la zona de tolerancia de Norcasia, en Caldas, conocido como ‘El nuevo’ o ‘Maluco’. ¿Y dónde está Yamit Bermúdez Amézquita? Hombre gay adolescente desaparecido en 1998 en Solita (Caquetá).

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