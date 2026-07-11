Masacre de Bojayá: Estado reconoce responsabilidad por omisión estatal en la tragedia

El 2 de mayo de 2002 79 personas murieron, entre ellas 48 de niños y niñas, cuando un cilindro bomba impactó la iglesia de Bellavista, donde la población civil se había refugiado en medio de enfrentamientos entre la entonces guerrilla de las Farc y grupos paramilitares. EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

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Entre alabaos, lágrimas y voces de resistencia, las víctimas de la masacre de Bojayá recibieron el perdón público y el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado a raíz de su omisión y las fallas en la protección a la población civil en la tragedia ocurrida en mayo de 2002, en la que murieron más de 70 personas de este municipio del Chocó. Esta vez, el acto contó con la presencia de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, la defensora del Pueblo, Iris Marín y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Asimismo, representantes de víctimas de las comunidades dieron a conocer sus peticiones al Estado.

Uno de los principales reclamos de las víctimas, quienes entregaron su testimonio por medio de intervenciones artísticas y discursos, fueron las garantías de no repetición en sus territorios tras la presencia constante de actores armados. También solicitaron agilidad en la reparación colectiva de sus comunidades. En ese contexto, la gobernador del Chocó señaló que las alertas tempranas de esa época podrían estar hoy multiplicadas por mil, aunque no se les preste la debida atención. “No hay tranquilidad para las comunidades hoy. No hay territorios libres del actor armado. Las víctimas han sido revictimizadas”, señaló.

Por su parte, la defensora del Pueblo reconoció que para el momento de la tragedia, el Estado falló. “El Estado no brindo una respuesta para proteger a las comunidades frente al enfrentamiento entre grupos armados que era previsible”, dijo. Por eso, la defensora Marín le envió un mensaje contundente al próximo gobierno para que se escuchen y tengan en cuenta las demandas de las comunidades. Asimismo, le hizo un llamado a los grupos armados que tienen presencia en los territorios. “Necesitamos el respeto al Derecho Internacional Humanitario para que respeten el derecho de las comunidades de Bojayá y del Chocó a vivir de manera libre y en paz. Les pedimos que respeten las normas a dejar en paz a la población”, agregó.

A su vez, las comunidades tomaron el espacio para expresar que todavía son víctimas del conflicto armado y del sometimiento de las estructuras criminales que las siguen azotando con desplazamientos forzados y confinamientos. Dentro de sus intervenciones, las víctimas también recordaron lo que sucedió hace 24 años y pidieron garantías para que el acto no se quede solo en el pedido oficial de perdón. “Necesitamos reparación en atención psicológica. Hay víctimas que todavía sufren por los efectos de la guerra”, señalaron.

En el acto, que inicialmente estaba previsto para el pasado 2 de mayo, se recordaron a las 79 personas que murieron, entre ellas 48 de niños y niñas, cuando un cilindro bomba impactó la iglesia de Bellavista, donde la población civil se había refugiado en medio de enfrentamientos entre la entonces guerrilla de las Farc y grupos paramilitares. La tragedia ocurrió a pesar de que, para ese entonces, la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas que no fueron atendidas por las autoridades.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, tomó la palabra para pedir un minuto de silencio. Posteriormente, continuó con su discurso en el que mencionó: “Estamos aquí para dar la cara”. Asimismo, señaló que, si bien el pasado 2 de mayo se tuvo que aplazar el acto, la voluntad para pedir perdón público y reconocer la responsabilidad del Estado nunca se quebrantó.

“Este es un acto de respeto, de justicia, de pedir perdón a las víctimas. Muchas veces tenemos que dar la cara por los culpables. Yo, como ministro de Defensa, en nombre de la Nación, del Ministerio de Defensa, del Ejército Nacional, reconozco ante ustedes que el Estado falló en su deber de protegerlos ante este acto demencial de los dos grupos armados, la guerrilla de las Farc y las AUC”, dijo.

Y agregó: “El Estado falló porque no actuó con la eficiencia que se necesitaba. Existieron alertas sobre el riesgo y la respuesta no fue suficiente para evitar la masacre que hicieron los grupos ilegales. Falló el Estado porque la muerte y el terror venían acercándose y no llegamos a tiempo para protegerlos. Aunque el Estado no asesinó directamente a los civiles, sí tenía la obligación de hacerlo todo para proteger la vida”.

El ministro Sánchez también señaló que aunque las palabras no recuperan las vidas que se perdieron, espera que el reconocimiento alivie en algo el dolor por la ausencia. “Reciban este reconocimiento y excusas públicas del Estado que debió protegerlos hace 24 años. Sabemos que no puede existir reparación sin verdad y que no hay verdad completa sin reconocimiento. Bojayá y Vigía del Fuerte deben permanecer en la memoria como una lección. Cada alerta temprana representa vidas humanas, no es un documento más”, concluyó.

Durante el acto, se entregaron nueve placas conmemorativas como gesto de memoria y dignificación de las víctimas. Asimismo, durante el acto, se anunció que el Cristo Mutilado de Bojayá fue declarado Bien de Interés de Cultural.

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