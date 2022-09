Masacre de Chochó: Procuraduría pide cárcel preventiva contra coronel (r) Núñez

Llega a Bogotá coronel acusado de crimen de jóvenes tras entregarse en México/ Cortesía Bogotá. Foto: Fiscalía de Colombia / EFE - Fiscalía de Colombia

Esta semana se define si el coronel (r) de la Policía Benjamín Núñez, procesado por la masacre de Chochó, permanecerá preso o no mientras su caso avanza en los estrados judiciales. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el alto oficial retirado de la Policía fue quien participó en el homicidio de tres jóvenes que fueron señalados falsamente de ser miembros del Clan del Golfo. La audiencia, que fue suspendida el pasado sábado, fue reanudada con la intervención de la Procuraduría.

El Ministerio Público señaló que, de acuerdo con lo investigado por la Fiscalía, el coronel (r) Núñez sí habría participado en la masacre. y que además, indujo en error a las autoridades para que no se conocieran los hechos que rodearon la masacre, perpetrada el pasado 25 de julio. “Eran jóvenes que estaban iniciando, ninguna persona merece morir de esa manera. Estos hechos genera que la institución policial pierda credibilidad (...) así los jóvenes hubieran sido miembros del Clan del Golfo no es posible que una persona muera mientras está detenida. No se puede hacer justicia propia”, señaló la Procuraduría durante la audiencia.

La procuradora también tildó de reprochable que Núñez hubiera salido del país como si estuviera tratando de fugarse. Núñez se entregó a las autoridades el pasado viernes 9 de septiembre en el consulado de Colombia en México, en donde se había escondido para evadir a la justicia. Luego de que no aceptara cargos, el coronel Núñez señaló que no aceptaba cargos porque estaría teniendo acercamientos con la Fiscalía para negociar.

Según los testimonios de dos patrulleros que participaron en la detención de estos jóvenes, estos últimos habrían sido capturados bajo la excusa de que podrían ser los responsables de la muerte de un policía por parte del Clan del Golfo en el marco del plan pistola. Los patrulleros afirmaron que estos jóvenes se encontraban en completa indefensión cuando el coronel Benjamín Núñez les disparó dentro de una patrulla de la Policía. Tras esto, los uniformados habrían tomado una ruta más lenta hacia el hospital a donde llegaron, pero estos jóvenes ya se encontraban muertos.

Para sustentar que los tres jóvenes no tenían ningún vínculo con el Clan del Golfo y la muerte del uniformado, la Fiscalía mostró videos que daban cuenta que los jóvenes asesinados tenían prendas distintas a la del sicario que mató al uniformado horas antes. También las motos eran distintas. El ente investigador mostró otras grabaciones que daban cuenta que cuando los jóvenes asesinados subieron al vehículo policial todavía estaban con vida.

Noticia en desarrollo...

