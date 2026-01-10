Masacre en La Guajira: cinco personas fueron asesinadas en Maicao

Agentes del CTI, realizan el levantamiento del cuerpo del director de la cárcel La Modelo, quién se movilizaba en un carro particular Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En Maicao, La Guajira, fueron asesinados cinco hombres y dos más resultaron heridos en la noche de este viernes 9 de enero, cuando hombres armados descendieron de una camioneta con armas de corto y largo alcance disparando contra un grupo de personas. Las autoridades están investigando los hechos que ocurrieron en el barrio Alto Parrantal.

Las víctimas fueron identificadas como Eider Cantillo Melo, Jean Carlos Meza Estrada, Alex Mendoza, Janer Martínez y Víctor Jurado, quien murió en el centro asistencial al que fue trasladado tras el ataque armado. En el lugar, Francisco José Vidal y Manuel Guerra, resultaron heridos.

Tras lo sucedido, unidades policiales llegaron para hacer el levantamiento de cadáveres con apoyo del CTI y la Fiscalía. Sin embargo, hasta el momento, no hay pronunciamientos oficiales o hipótesis de lo sucedido en Maicao. Los responsables huyeron del lugar.

Esta sería la primera masacre que se registra en el departamento de La Guajira en este 2026.

Las comunidades en La Guajira siguen a la expectativa por la violencia en el territorio. Por otro lado, la Gobernación de La Guajira ofreció una recompensa de COP 70 millones por información de los responsables del asesinato del alemán Elxnat Leif Lino, de 26 años, quien fue encontrado muerto en una vía en zona rural del municipio de Manaure.

Primeras versiones indican que mientras el joven se movilizaba en su motocicleta por el sector de Cuatro Vías, que comunica a Maicao y Uribia, hombres armados lo interceptaron para robarle el vehículo, pero al oponer resistencia le dispararon.

Tras el ataque, los sujetos huyeron del lugar sin llevarse la motocicleta Suzuki, de placas UMM 20H, que quedó a 50 metros del cuerpo del joven, que fue encontrado muerto en la mañana del pasado martes 6 de enero.

“Se mantienen activas varias líneas de investigación orientadas a establecer el paradero de los responsables, en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional. También hacemos el llamado a la ciudadanía para que aporte información a través de los canales oficiales, con reserva de identidad garantizada”, indicaron las autoridades de La Guajira.

