Judicial
Masacre en Tacueyó: paranoia, torturas, fosas y la caída del frente Ricardo Franco

Entre diciembre de 1985 y enero de 1986, el frente Ricardo Franco asesinó alrededor de 164 combatientes de sus propias filas. La Comisión de la Verdad calificó el hecho como la masacre más grande que haya cometido un grupo guerrillero.

Redacción Judicial
05 de diciembre de 2025 - 02:00 a. m.
Foto: Archivo Particular

Locura y traición. Bajo esas dos teorías, en el norte del Cauca, se cometió una de las masacres más cruentas al interior de las filas del frente Ricardo Franco. Entre diciembre de 1985 y enero de 1986, la prensa registró una ruta de terror que inició en Tacueyó, tras el hallazgo de más de 30 fosas comunes con alrededor de 164 guerrilleros, todos del mismo grupo disidente de las Farc.

Este hecho ha sido calificado como la masacre más grande que haya cometido un grupo guerrillero y como la operación de guerra más sanguinaria en el país, pero...

Por Redacción Judicial

