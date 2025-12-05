Masacre en Tacueyó: paranoia, torturas, fosas y la caída del frente Ricardo Franco

Masacre de Tacueyó: la paranoia que desató la mayor masacre en una guerrilla colombiana. Foto: Archivo Particular

Locura y traición. Bajo esas dos teorías, en el norte del Cauca, se cometió una de las masacres más cruentas al interior de las filas del frente Ricardo Franco. Entre diciembre de 1985 y enero de 1986, la prensa registró una ruta de terror que inició en Tacueyó, tras el hallazgo de más de 30 fosas comunes con alrededor de 164 guerrilleros, todos del mismo grupo disidente de las Farc.

Este hecho ha sido calificado como la masacre más grande que haya cometido un grupo guerrillero y como la operación de guerra más sanguinaria en el país, pero...